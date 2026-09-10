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Les CFF cartonnent au classement ultime des gares européennes

Eine Luftaufnahme zeigt den Zuercher Hauptbahnhof und das Central, aufgenommen am Mittwoch, 3. September 2025 im Stadthaus in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
La gare centrale de Zurich obtient la note maximale dans de nombreuses catégories.Image: KEYSTONE

Ce classement fera plaisir aux CFF et détruit le rail allemand

Peu de retards, des temps d’attente courts et une bonne accessibilité: les gares suisses brillent dans l’European Railway Station Index. Les gares allemandes, elles, ont encore des progrès à faire.
10.09.2026, 09:2610.09.2026, 09:26
Oliver Julier
Oliver Julier

Zurich reste le champion incontesté. Du moins lorsqu’il est question de gares. La gare centrale de Zurich arrive en tête de l’European Railway Station Index pour la cinquième année consécutive.

Cette année encore, le Consumer Choice Center a étudié les 60 plus grandes gares européennes en fonction de leur fréquentation. Pour attribuer les points, l’indice prend notamment en compte l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les retards des trains, les correspondances, les restaurants et les informations disponibles dans les gares. Le classement accorde un poids particulièrement important aux retards et aux temps d’attente.

Le classement complet, avec le détail de toutes les notes, figure à la fin de l’article. Les gares romandes sont exclues, en raison de leur volume de voyageurs plus faible.

Les meilleures gares d'Europe

Les gares suisses continuent de faire figure de référence en matière de fiabilité, indique le rapport. Outre Zurich, Berne et Lucerne figurent également au classement. A elles trois, elles affichent un taux de ponctualité de 94,1%.

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Les trois gares suisses perdent toutefois des points pour les types de billets proposés, les horaires d’ouverture et les correspondances. Berne et Lucerne n’obtiennent pas non plus la note maximale pour leur choix de restaurants et de plats à l’emporter.

Berne occupe la cinquième place avec un score de 94,5. Lucerne se classe 14ᵉ, mais affiche, parmi les 60 gares étudiées, le taux moyen de retard le plus faible (0,3%) ainsi que le temps d’attente le plus court (0 minute).

Les gares françaises se sont nettement améliorées: la Gare du Nord, à Paris, a réduit son temps d’attente de 3,77 à 0,4 minute et occupe désormais la deuxième place du classement général. La part de trains en retard y a diminué de 15 points de pourcentage, passant de 20 à 5%. La Gare de Lyon et la Gare Montparnasse ont elles aussi enregistré des améliorations d’une ampleur similaire.

Les pires gares d'Europe

Les gares allemandes obtiennent les moins bons résultats: six des sept dernières places sont occupées par des gares de notre voisin du nord. La gare centrale de Brême ferme la marche avec 47 points. Celle de Berlin parvient tout de même à se hisser au 18e rang.

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Dortmund affiche le taux de retard le plus élevé de l’indice, avec 73,8%. Hambourg détient pour sa part le temps d’attente moyen le plus long, avec 24,9 minutes.

En Allemagne, les voyageurs attendent en moyenne 14,74 minutes leurs correspondances. A l’échelle européenne, cette moyenne s’établit à 8,06 minutes.

L’indice en est déjà à sa septième édition. Le Consumer Choice Center actualise en permanence les données relatives aux temps d’attente et aux retards. Les chiffres de fréquentation correspondent en revanche aux dernières données annuelles disponibles.

(trad. hun)

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