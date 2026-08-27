Vincent Ducrot, directeur général des CFF, veut lancer des trains capables de relier directement la Suisse aux grandes villes européennes. Image: montage watson

Les CFF préparent une flotte de 40 «TGV suisses» pour conquérir l'Europe

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) poursuivent leur projet d’acquisition de trains à grande vitesse. Leur objectif: proposer des liaisons directes, sans correspondance, vers les principales villes européennes. Ils viennent de dévoiler de nouveaux détails.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Toute personne souhaitant passer quelques jours à Rome, Amsterdam ou Londres pourra bientôt monter à bord d’un train CFF en Suisse et rejoindre sa destination sans correspondance. Le projet est porté par Vincent Ducrot, directeur général des CFF, qui prévoit de lancer l’appel d’offres pour l’acquisition de ces «TGV suisses» dans les prochains mois.

La compagnie ferroviaire a entamé des discussions avec des constructeurs potentiels ainsi qu’avec des partenaires financiers, a déclaré Vincent Ducrot, mercredi, lors de la présentation des résultats semestriels. Les CFF pourraient finalement choisir de louer les trains plutôt que de les acheter.

Vincent Ducrot. Keystone

Le projet porte sur la construction de 40 trains destinés à circuler à travers l’Europe, pour un investissement potentiel d’un milliard d’euros. Des constructeurs comme Alstom, Hitachi et Siemens sont en lice. Le constructeur ferroviaire suisse Stadler pourrait également soumettre une offre, à condition de disposer d’ici là de tels trains dans sa gamme. Ses Giruno, utilisés par les CFF pour les liaisons vers l’Italie et l’Allemagne, sont conçus pour une vitesse maximale de 250 kilomètres par heure et sont donc trop lents.

Les CFF privilégient le partenariat

Les villes concernées sont Amsterdam, Barcelone, Rome et Londres. Selon Vincent Ducrot, les compagnies ferroviaires partenaires se sont déjà engagées à desservir ces destinations. On ignore toutefois encore quelle liaison sera lancée en premier. Une chose est, en revanche, certaine: les trains circuleront en journée.

La liaison avec Londres constituera probablement la dernière étape de cette offensive et ne devrait vraisemblablement pas voir le jour avant les années 2030, car elle est la plus complexe. Le Royaume-Uni ne faisant pas partie de l’espace Schengen, les contrôles de sécurité et d’immigration devront être effectués dans des terminaux spécialement aménagés dans les gares suisses. La capacité du tunnel sous la Manche est par ailleurs limitée.

Contrairement aux chemins de fer italiens, qui concurrencent la Deutsche Bahn en Allemagne avec leurs propres trains, Vincent Ducrot mise sur la coopération avec les compagnies ferroviaires étrangères pour mener l’offensive internationale des CFF.

L’Allemagne reste un problème

Le trafic ferroviaire international longue distance est en plein essor en Europe. Les chiffres des CFF reflètent cette tendance. Au premier semestre, ils ont transporté 6,02 millions de voyageurs à l’international, soit 1,3% de plus qu’à la même période l’an dernier, malgré les nombreux chantiers qui perturbent le trafic en Italie et en Allemagne.

Ce voisin du nord reste toutefois un point faible. Les CFF ont suspendu l’extension de leur offre vers l’Allemagne qu’ils avaient annoncée.

«Il faudra encore du temps avant que la qualité de l’infrastructure sur les lignes allemandes ne s’améliore» Vincent Ducrot

Les trains internationaux font partie de la division du transport voyageurs longue distance, que les CFF exploitent sur une base commerciale. Au premier semestre, cette division a réalisé un bénéfice de 14 millions de francs, contre 11 millions à la même période l’an dernier. Cette progression s’explique notamment par une hausse de 4% du nombre de voyageurs sur l’ensemble du réseau, avec une moyenne de 1,45 million de passagers par jour.

Les transports régionaux s’améliorent

Depuis la crise du coronavirus, les voyages de loisirs ont progressé plus rapidement que les déplacements domicile-travail. Cette tendance s’est encore confirmée récemment, indique le directeur financier Franz Steiger. Une évolution positive pour le réseau ferroviaire, puisque la demande est moins concentrée aux heures de pointe. Lorsque les voyageurs de loisirs se déplacent, les trains sont moins remplis et disposent donc de davantage de capacités.

Vincent Ducrot constate également que le train est de plus en plus utilisé non seulement pour la randonnée et le ski, mais aussi pour se rendre à de grands événements ou à des concerts. Ces déplacements amènent en outre les voyageurs à parcourir de plus longues distances.

Dans le transport régional, les CFF ont enregistré une perte de 16 millions de francs au premier semestre, contre 39 millions à la même période l’an dernier. Cette amélioration dans un secteur fortement subventionné par les pouvoirs publics et qui ne peut pas dégager de bénéfices s’explique par une hausse de la demande et une baisse des coûts de maintenance.

Les CFF ont nettement amélioré les résultats de leur division immobilière, qui affiche un bénéfice de 176 millions de francs, contre 148 millions l’année précédente. L’augmentation de la fréquentation des gares et l’ouverture de nouveaux complexes ont fait progresser les revenus locatifs de 4,8%, à 386 millions de francs. L’immobilier reste de loin l’activité la plus rentable des CFF.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la division fret a elle aussi atteint l’équilibre financier. Ce résultat s’explique notamment par les subventions fédérales.

Les CFF ont dégagé un bénéfice net de 126 millions de francs au premier semestre, soit 79 millions de plus que l’année précédente. Selon la compagnie ferroviaire, un bénéfice annuel d’au moins 500 millions de francs reste toutefois nécessaire pour réduire sa dette de 11,5 milliards de francs et préserver sa capacité d’investissement. (adapt. dal)