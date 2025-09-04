pluie modérée15°
DE | FR
burger
Suisse
F-35

Scandale du F-35: cet UDC a eu des doutes sur le prix fixe

Plus tr�s populaire en Suisse: l&#039;achat des 36 avions de combat F-35 (archives).
Le F-35 a le meilleur rapport qualité-prix, assure Thomas Hurter.Keystone

Scandale du F-35: cet UDC a eu des doutes sur le prix fixe

Membre de la commission de la politique de sécurité, Thomas Hurter (UDC/SH) revient sur la polémique entourant l'acquisition des avions de combats américains. «On aurait probablement dû être vigilant», reconnaît-il.
04.09.2025, 07:1304.09.2025, 07:13
Plus de «Suisse»

Le conseiller national Thomas Hurter (UDC/SH), membre de la commission de la politique de sécurité, affirme avoir eu des doutes face aux promesses d'un prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat F-35A par l'armée suisse. «Mais nous n'avons pas pu le vérifier».

«Il n'y a pas eu de sous-commission pour l'acquisition. Nous n'avons jamais pu voir et examiner les contrats avec les Etats-Unis», ajoute Hurter, interrogé jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung. Chaque fois que quelqu'un a posé des questions, poursuit-il, le Département fédéral de la défense (DDPS) réagissait de manière presque agressive, en disant: «C'est un prix fixe. Arrêtez de poser des questions!»

Thomas Hurter, SVP-SH, spricht fuer die Kommission zum Weiterbetrieb des Kampfflugzeugs Tiger F-5 der Schweizer Armee, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 13. Juni 2024 im ...
Thomas HurterKeystone

A posteriori, «on aurait probablement dû être vigilant», reconnaît Hurter, mais, souligne-t-il, le Parlement devrait en principe pouvoir faire confiance à une conseillère fédérale.

Le Conseil fédéral est contre un référendum sur les surcoûts des F-35

«Dans les expertises et procès-verbaux maintenant publiés et mis à disposition des commissions de la politique de sécurité, on trouve le terme "prix fixe", mais il n'est jamais en rapport avec le nombre de pièces, la date ou l'offre. Apparemment, le DDPS a lui aussi eu des doutes à un moment donné, sinon il n'aurait pas commandé d'expertises», relève l'élu UDC.

Le meilleur rapport qualité-prix

Le résultat serré de la votation sur l'achat d'avions de combat en septembre 2020 n'est pas une raison pour refaire le vote, estime Hurter. «Même une faible majorité est un "oui"». Face à l'envol du prix d'achat des appareils américains, il préconise de respecter l'enveloppe de 6 milliards de francs approuvée par le peuple.

«La Suisse doit examiner d'autres solutions, par exemple économiser en interne ou acquérir moins d'avions»

Le F-35 a le meilleur rapport qualité-prix et il «peut tout faire», martèle le spécialiste de l'UDC en matière de sécurité. Le fait que l'OTAN mise également sur ce modèle parle en faveur de la qualité de l'appareil américain de cinquième génération, ajoute-t-il, pointant le fait qu'il a été vendu plus de 1000 fois et la longue liste des commandes.

Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»

En septembre 2020, le peuple suisse avait approuvé, par 50,5% des voix, l'achat d'avions militaires pour six milliards de francs. Selon la Suisse, qui parle d'un prix fixe, le coût des 36 F-35A devait s'élever à 6,035 milliards de francs. Mais les Etats-Unis parlent d'un «malentendu» et font valoir un surcoût entre 650 millions et 1,3 milliard de francs pour les 36 appareils furtifs. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Le crash impressionnant d’un avion F-35 en Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Amour au travail: voici ce que les employés doivent savoir
Le patron de Nestlé a perdu son poste à cause d'une liaison amoureuse. Pourquoi les dirigeants sont-ils autant surveillés dans les entreprises lorsqu'ils y trouvent l'amour? Et à quoi les employés lambda doivent-ils faire attention? Réponses d'une spécialiste du droit du travail.
Les relations amoureuses relèvent de la vie privée, a-t-on l'habitude de dire. Mais quand elles se déroulent sur le lieu de travail, la situation peut se corser.
L’article