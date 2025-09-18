La livraison des premiers F-35A suisses aura lieu à partir de mi-2027 aux États-Unis (image d'archives). Image: ANP MAG

F35: des pilotes suisses se sont entraînés aux Etats-Unis

Une délégation des Forces aériennes suisses a suivi un entraînement sur un simulateur tactique de mission F-35 au Texas. Le Groupement défense salue «une étape importante».

Plus de «Suisse»

En août, une équipe de pilotes et de spécialistes des Forces aériennes suisses a suivi un entraînement d'une semaine aux Etats-Unis sur le simulateur tactique de mission F-35. Basé à Fort Worth au Texas, cet outil a été spécialement conçu pour la formation sur l'avion de combat F-35A.

L'entraînement est une des facettes de l'introduction progressive de l'avion en Suisse, indique jeudi dans un communiqué le Groupement défense. Selon lui, le simulateur permet aux pilotes de se familiariser avec les capacités de l'avion.

L'objectif est ainsi de découvrir tant les technologies du F35-A que ses procédures.

Premières livraisons mi-2027

Le Groupement défense estime que grâce à cette formation, l'armée peut se préparer de manière optimale dès le départ à l’introduction du nouvel avion de combat. Il indique que la livraison des premiers F-35A suisses aura lieu à partir de mi-2027 aux États-Unis.

Cette formation sur simulateur est donc vue comme «une étape importante», car elle souligne l’importance de la coopération internationale pour renforcer la capacité de défense de la Suisse. (jzs/ats)