Crans-Montana: la police valaisanne fait rugir les avocats

epa12623434 Police officers stand near the site of the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar, in Crans-Montana, Switzerland, 03 January 2026. At least 40 people lost their lives and over ...
Une démarche de la police valaisanne fait jaser (image d'illustration).Keystone

Cette démarche de la police valaisanne fait rugir les avocats

Pour «regrouper les plaintes», la police cantonale valaisanne a envoyé à des familles de victimes de Crans-Montana une liste de trois avocats pour les représenter. Une initiative qui passe très mal au sein de la profession.
07.01.2026, 14:1907.01.2026, 14:24

Alors que le volet juridique de la tragédie de Crans-Montana tient la Suisse en haleine, une nouvelle affaire suscite l'incompréhension.

Comme le révèle Léman Bleu ce mercredi, des familles de victimes, en Suisse comme en France, ont reçu par courriel une liste de trois avocats recommandés «pour un suivi et un regroupement des plaintes». Une démarche visiblement initiée sous la direction du Ministère public valaisan.

Ces déclarations ont «profondément choqué» les familles des victimes

Problème: cette dernière semble enfreindre le principe du libre choix du représentant. C'est en tout cas ce que martèlent auprès du média genevois plusieurs avocats impliqués dans l'affaire.

Concurrence déloyale

«C’est du jamais vu!», s'exclame Maître Romain Jordan, contacté par le média genevois. Il explique avoir reçu ce message alors même qu'il représentait déjà les intérêts de plusieurs familles et que ce mandat était connu. Joint également par Le Nouvelliste, l'avocat genevois évoque même un ordre «illégal» du Ministère public si celui-ci venait à être confirmé.

Auprès de Léman Bleu, Maître Sébastien Fanti parle de son côté d'une initiative contraire à la loi sur la concurrence déloyale et indique avoir saisi Gonzague Vouilloz, le Bâtonnier valaisan (réd: le représentant des avocats inscrits au barreau).

«Il faut saisir les biens de ce couple»: un avocat des victimes réagit

«J’ai le sentiment que c’est une erreur du Ministère public», explique ce dernier à la chaîne genevoise. Une méprise qui s'expliquerait par une volonté de «célérité de la procédure». (jzs)

