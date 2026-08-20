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Une femme impliquée dans la chute de Claudio Zali est morte

Claudio Zali State Councillor of the Canton Ticino during the Press conference on the referendum of 28 September 2025 on Wednesday, 15 April 2026 at the Palazzo delle Orsoline in Bellinzona. In Septem ...
Enlisé dans plusieurs scandales, Claudio Zali avait annoncé sa démission fin juillet.Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Une femme impliquée dans la chute d'un élu suisse retrouvée morte

Une noyade survenue mardi dans le lac de Lugano soulève de nombreuses questions au Tessin. La victime est la femme qui avait enregistré à son insu Claudio Zali, ancien président du conseil d'Etat.
20.08.2026, 06:4820.08.2026, 06:59

Une femme de 52 ans s'est noyée mardi après-midi dans le lac de Lugano. Cette Suissesse résidant dans la région de Lugano a été retrouvée inanimée à quelques mètres de la rive, près de Melide, indique la police tessinoise. Les sauveteurs l'ont ramenée sur la rive, mais n'ont pas pu la réanimer.

Selon plusieurs médias tessinois, dont la RSI, il ne s'agirait toutefois pas d'un fait divers comme un autre. La victime est ainsi à l'origine du scandale qui a poussé Claudio Zali, ex-président du gouvernement tessinois, à la démission.

Le président du Conseil d'Etat tessinois démissionne après des scandales
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Celle-ci avait enregistré l'élu à son insu et publié sur Instagram une conversation privée où il expliquait comment venir à bout d'une harceleuse. «Tabasse-la comme je l'ai déjà fait moi-même», déclarait notamment Claudio Zalli dans un extrait.

Contactés par la RSI, les enquêteurs évoquent également une agression dont la femme a été victime il y a une dizaine de jours, toujours à Melide (TI). Elle avait alors déposé une plainte contre X.

Noyade près de Melide dans le lac de Lugano
La noyade est survenue près de Melide, dans le lac de Lugano.Image: Keystone

Si aucune piste n'est écartée, il n'est pour l'heure pas possible de relier les deux événements. En l'absence d'indice de l'intervention d'un tiers, l'hypothèse d'une noyade accidentelle est actuellement privilégiée.

Une autopsie doit intervenir prochainement.

Plusieurs scandales

Pour rappel, Claudio Zalli, enlisé dans plusieurs scandales, avait annoncé fin juillet sa démission à son parti. En plus de cette affaire, il fait l'objet d'une plainte pour avoir tenté d'intervenir dans le cas d'un adolescent de 14 ans placé en détention pour avoir participé à la séquestration d'un autre mineur.

Il est en outre accusé d'avoir exercé de fortes pressions sur l’hôpital cantonal pour l’embauche d’une de ses amies. (jzs avec ats)

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