Faits divers

Chiètres-Kerzers: un homme aurait mis le feu au car postal

epa12810316 A handout photo taken with a drone made available by the Fribourg cantonal police shows fire investigators examining the charred shell of a postal bus after it caught fire in Kerzers, Swit ...
La police cantonale fribourgeoise privilégie la cause humaine dans le drame de Chiètres (FR).Keystone

«Un engin incendiaire»: un homme aurait mis le feu au car postal

La police fribourgeoise évoque un acte volontaire dans le drame qui a fait six morts et cinq blessés mardi soir à Chiètres (FR).
11.03.2026, 06:0611.03.2026, 07:36

Un acte volontaire pourrait être à l'origine de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) qui a coûté la vie à six personnes, a indiqué mardi soir la police fribourgeoise. Cinq personnes ont également été blessées.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, mais la police cantonale fribourgeoise privilégie la cause humaine. «Une personne pourrait être à l'origine de cet incendie», a indiqué mardi soir un porte-parole de la police lors d'un point presse.

Fribourg: un car postal en feu fait au moins 6 morts et 5 blessés

«Des témoignages ont parlé d'une personne qui a agi sciemment avec un engin incendiaire», a relevé Frédéric Papaux, porte-parole de la police. La police ne se prononce pas sur l'hypothèse d'un éventuel acte terroriste, ni sur un acte d'immolation. Elle compte sur l'audition des passagers et des blessés pour connaître le déroulement des faits.

epa12810325 Frederic Papaux, spokesman for the Fribourg Cantonal Police speaks to media next to the site where a postal bus caught fire in Kerzers, Switzerland, 10 March 2026. According to Fribourg ca ...
Frédéric PapauxKeystone

Une vidéo consultée par Blick semble notamment renforcer cette piste. Dans celle-ci, un témoin choqué raconterait qu'«un homme s’est immolé à l’intérieur» du bus.

Ce qu'il s'est passé

C'est mardi vers 18h25 que la police a été informée qu'un car postal assurant la liaison entre Guin et Chiètres était en feu au milieu de la commune fribourgeoise. Des passagers paniqués sont sortis du véhicule en flammes. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans ce drame.

Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place. Sur les cinq blessés, trois sont dans un état grave. Une hotline (0800 261 700) a été mise en place pour les familles et pour les témoins. La police n'était pas en mesure de donner des informations sur les six personnes décédées. Elle n'a pas non plus pu dire combien de passagers étaient dans le bus.

La route où a eu lieu l'incendie va rester encore fermée durant la nuit de mardi à mercredi. Des bâches blanches dissimulent le bus endommagé par le feu. L'intervention va durer toute la nuit.

The charred shell of a postal bus pictured after catching fire in Kerzers, Switzerland, Tuesday, March 10, 2026. According to the Fribourg cantonal police, several passengers were killed and others in ...
Le bus, dissimulé sous des bâches.Keystone

La Suisse réagit

«Cette nouvelle tragique nous touche tous profondément. Nos pensées accompagnent les blessés ainsi que les proches des personnes décédées. Une équipe de soutien psychologique (Care-Team) sera à la disposition des collaborateurs dès demain (mercredi)», a réagi la compagnie Car Postal, précisant être en contact étroit avec les autorités.

«Cela me bouleverse et m’attriste que des personnes aient de nouveau perdu la vie en Suisse lors d’un grave incendie. Les circonstances sont en cours d’éclaircissement. J’adresse mes sincères condoléances aux proches des victimes de Kerzers. Et mes pensées vont aussi aux blessés ainsi qu’aux équipes de secours», a réagi sur le réseau social X, le président de la Confédération Guy Parmelin.

epa12810318 Firefighters lift a drain cover next to the site where a postal bus caught fire in Kerzers, Switzerland, 10 March 2026. According to Fribourg cantonal police, several passengers were kille ...
La route où a eu lieu l'incendie a été fermée pour la nuit.Keystone

Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, le Conseil d’État fribourgeois a également adressé ses pensées à l’ensemble des personnes touchées par cet évènement, avant de «saluer l’engagement et le professionnalisme des services de secours, des forces de sécurité ainsi que de toutes les personnes mobilisées pour faire face à cette situation exceptionnelle». (jzs/ats)

L'identification des victimes prendra du temps
Selon la police, l'identification des six victimes pourrait prendre plusieurs jours. Les travaux médico-légaux nécessaires sont en cours, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Fribourg.

La police n'est pas en mesure d'estimer avec certitude combien de temps prendra l'identification, a indiqué Martial Pugin, chef du service Communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise.

Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés dans l'incendie. Leur identité a été établie mardi soir. Mercredi matin, Pugin n'était pas en mesure de fournir des informations plus précises, notamment sur le sexe et l'âge des personnes.
Thèmes
