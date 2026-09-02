Knie se produira sur le lieu de la fusillade: qu'est-il prévu?
Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août, une fusillade a éclaté à l’hippodrome du Schachen, à Aarau. Une Italienne de 22 ans a été tuée et six personnes ont été blessées. Lundi, la police cantonale d'Argovie a annoncé l'arrestation d'un Suisse de 43 ans d'origine jurassienne, fortement soupçonné d'être l'auteur des faits.
Du 12 au 15 novembre, à l'occasion de sa tournée, le cirque Knie se produira au même endroit que cette attaque de type amok. Un dispositif sécuritaire supplémentaire sera-t-il déployé? «Des mesures de sécurité appropriées sont prévues pour chaque étape de notre tournée et sont mises en place en coordination avec les autorités compétentes», répond Livia Longo, assistante média du plus grand cirque de Suisse.
Si elle assure que «la sécurité de notre public, de nos collaborateurs et de nos artistes est notre priorité absolue en tout temps», elle ne peut pas fournir publiquement plus de détails pour des raisons de sureté.
Evénement maintenu
A l'heure actuelle, les dates de novembre à Aarau sont maintenues. Et à Livia Longo d'assurer:
Concernant un éventuel hommage rendu lors des spectacles cet automne, elle répond qu'à ce stade, elle ne peut pas donner plus d'informations.
De leur côté, la police et le Ministère public argoviens ne fourniront pas plus de détails pour le moment sur le tireur présumé. (ag)