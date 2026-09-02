Une policière à l'hippodrome de Schachen, à Aarau, après une fusillade meurtrière, lundi 31 août 2026. Image: KEYSTONE

Knie se produira sur le lieu de la fusillade: qu'est-il prévu?

Du 12 au 15 novembre, le cirque Knie sera de passage au Schachen à Aarau, où a eu lieu la fusillade meurtrière du 30 août. Des mesures de sécurité supplémentaires seront-elles déployées? Réponses.

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Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août, une fusillade a éclaté à l’hippodrome du Schachen, à Aarau. Une Italienne de 22 ans a été tuée et six personnes ont été blessées. Lundi, la police cantonale d'Argovie a annoncé l'arrestation d'un Suisse de 43 ans d'origine jurassienne, fortement soupçonné d'être l'auteur des faits.

Du 12 au 15 novembre, à l'occasion de sa tournée, le cirque Knie se produira au même endroit que cette attaque de type amok. Un dispositif sécuritaire supplémentaire sera-t-il déployé? «Des mesures de sécurité appropriées sont prévues pour chaque étape de notre tournée et sont mises en place en coordination avec les autorités compétentes», répond Livia Longo, assistante média du plus grand cirque de Suisse.

Si elle assure que «la sécurité de notre public, de nos collaborateurs et de nos artistes est notre priorité absolue en tout temps», elle ne peut pas fournir publiquement plus de détails pour des raisons de sureté.

Evénement maintenu

A l'heure actuelle, les dates de novembre à Aarau sont maintenues. Et à Livia Longo d'assurer:

«La famille Knie est profondément touchée par la tragédie et exprime ses plus sincères condoléances ainsi que son entière solidarité aux personnes concernées et à leurs proches»

Concernant un éventuel hommage rendu lors des spectacles cet automne, elle répond qu'à ce stade, elle ne peut pas donner plus d'informations.

De leur côté, la police et le Ministère public argoviens ne fourniront pas plus de détails pour le moment sur le tireur présumé. (ag)