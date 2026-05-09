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Important incendie dans une fabrique du canton de Glaris

Important incendie dans une fabrique du canton de Glaris

A policeman of the cantonal police Glarus uses his mobile radio, pictured on June 5, 2015, in Glarus, Switzerland. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Ein Beamter der Kantonspolizei Glarus benutzt sein Funkg ...
La police et les autorités glaronaises recommandent de ne pas s'approcher de la région de Näfels, Millis et Nestal. Image: KEYSTONE
Un important incendie s'est déclaré samedi à Näfels, dans le canton de Glaris. Une fabrique de machines a été endommagée. Il n'y a pas eu de blessé.
09.05.2026, 15:3209.05.2026, 20:00

Un important incendie s'est produit samedi après-midi dans la fabrique de machines Netstal à Näfels (GL). Le toit du bâtiment a brûlé et il y a eu une petite détonation, mais pas de blessé.

Lorsque les pompiers sont arrivés vers 13 heures 40, le feu faisait rage dans l'édifice, a indiqué la police cantonale. Les dégâts sont importants. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés pour circonscrire et éteindre le sinistre, dont les causes restent à éclaircir.

Vers 19 heures, les pompiers étaient toujours sur place. En raison de l'important dégagement de fumée, il a été enjoint à la population de fermer les portes et les fenêtres et d'arrêter la ventilation. Le fort vent a compliqué les opérations, et une forte odeur s'est répandue. Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre. (btr/ats)

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