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Attaque antisémite à Zurich: l'ado est fixé sur sa peine

Samedi soir, un homme a d
L'accusé avait attaqué un juif orthodoxe à Zurich avec un couteau.Keystone

Attaque antisémite à Zurich: l'ado est fixé sur sa peine

Le jeune qui a poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 a été reconnu coupable de tentatives d'assassinat, de soutien à une organisation criminelle et d'appel à la discrimination et à la haine.
07.07.2026, 14:1207.07.2026, 14:42

Le jeune qui a poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 à Zurich écope d'un an de prison, peine maximale pour son âge - 15 ans - au moment des faits. La sanction est commuée en mesures thérapeutiques.

Dans son jugement rendu mardi à Dielsdorf (ZH), la Justice des mineurs a reconnu l'accusé coupable de tentatives d'assassinat, de soutien à une organisation criminelle et d'appel à la discrimination et à la haine. Cependant, le jeune homme, dont l'âge actuel n'est pas divulgué, ne sera pas incarcéré davantage que ses séjours en détention préventive et de sûreté. Sa peine est commuée en placement à des fins thérapeutiques.

Comment un ado suisse de 15 ans s'est retrouvé accusé de terrorisme

La Cour ne suit ainsi pas entièrement les exigences du Ministère public. L'accusation avait réclamé une peine d'un an non commuée, mais assortie de mesures ambulatoires. La défense avait demandé, elle, que la peine soit limitée à six mois ferme pour tentative de meurtre.

Tuer un juif au hasard

Le 2 mars 2024 vers 21h00, le jeune Suisse d'origine tunisienne s'est rendu à une synagogue en ville de Zurich dans le but de «tuer des Juifs». Il y a publié une vidéo, dans laquelle il incitait à la haine et la violence contre les Juifs et les chrétiens toute en répandant son idéologie radicale émanant de Daesh.

La porte d'entrée de la synagogue étant bouclée, il a décidé de tuer dans la rue une personne de confession juive, choisie au hasard. Peu après, il repère un juif orthodoxe de 50 ans. Il se précipite sur lui par-derrière et lui assène 17 coups de couteau à la tête et au cou.

«Cette dérive vis-à-vis des juifs en Romandie est dangereuse»

Des passants réussissent finalement à maîtriser l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. La victime a survécu à l'attaque. (jzs/ats)

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