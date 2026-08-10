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Valais: la caisse de l'église d'Ardon a été dévalisée

L'église d'Ardon (VS) avait déjà subi un premier vol au début de l'été
L'église d'Ardon (VS) avait déjà subi un premier vol au début de l'étéardon.ch

La caisse de cette église romande a été dévalisée

L'église d'Ardon (VS) a été la cible d'un acte malveillant. L’argent des offrandes a été subtilisé.
10.08.2026, 09:4410.08.2026, 09:44

L'église d'Ardon (VS) a été victime d'un vol pour une centaine de francs. Le 1er août dernier, le tronc contenant l’argent des offrandes a été vidé de son contenu.

«Ce soir-là, je suis venu relever la caisse et, surprise, le cadenas avait été sectionné, j'imagine par une grosse pince coupante ou une scie à métaux. Une centaine de francs ont été dérobés sous forme de pièces de monnaie», a raconté à Rhône FM lundi le sacristain de l'église, Eric Riquen. Une enquête a été ouverte.

Ce musée romand a été cambriolé: les malfrats en fuite

Au début de l'été, la même église avait déjà subi un premier vol. Un cierge pascal avait été dérobé.

Un phénomène connu

En Valais les actes malveillants ont tendance à se multiplier ces dernières années. Une vague de vol dans des troncs à offrandes avait déjà eu lieu, en 2023, dans le Haut-Valais (onze églises visitées). Un homme avait été appréhendé. On citera également comme exemple le vol du petit Jésus de la crèche de Saint-Maurice, le 31 décembre 2023, ou l'eau bénite répandue dans l'église d'Evionnaz en mars 2024.

L’an dernier, quatre cimetières avaient été profanés (Ardon, Leytron, Martigny, Sierre). Environ quatre-vingts sépultures y avaient été endommagées. Les trois auteurs présumés avaient été arrêtés peu de temps après, soupçonnés de vouloir revendre des métaux précieux contenus dans les urnes. (jzs/ats)

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