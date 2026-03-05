beau temps14°
Vaud: une cavalière meurt traînée par son cheval près d'Ollon

Une cavalière romande meurt traînée par son cheval

Une jeune femme de 22 ans a perdu la vie mercredi dans un accident d'équitation près d'Ollon (VD). Une enquête pénale a été ouverte.
05.03.2026, 13:5205.03.2026, 13:52

Une cavalière de 22 ans a perdu la vie mercredi près d'Ollon (VD). Son cheval est parti au galop alors qu'elle marchait en le tenant par les rênes. L'animal a entraîné la jeune femme sur plusieurs centaines de mètres, la longe s'étant enroulée autour de son cou.

La victime marchait le long d'une route, au lieu-dit Les Glareys. Pour une raison que l'enquête devra établir, l'animal est parti au galop, entraînant sa cavalière. Des personnes présentes ont tenté de ranimer la victime, ensuite relayées par les secours. Sans succès. La victime est décédée sur place, annonce jeudi la police vaudoise.

La Russie teste une étrange stratégie à dos de cheval

La jeune femme habitait la région. La procureure de service a ouvert une enquête pénale. L'accident a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de police, d'une ambulance et d'un hélicoptère. (jzs/ats)

