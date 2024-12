Assassinat du diplomate: une victime décrit un «Dr Jekyll et Mr Hyde»

Vingt-neuf ans après les faits, le procès du suspect et de sa complice s'est ouvert la semaine passée à Bellinzone. Keystone

Le Tribunal pénal fédéral vient d'achever mardi l'audition d'une des ex-compagnes du vendeur de voitures, accusé du meurtre d'un diplomate égyptien en 1995 à Genève. Comme une autre victime entendue la veille, elle aurait subi de nombreux viols ainsi que des coups et des menaces de la part de ce quinquagénaire.

Plus de «Suisse»

Toujours très choquée, cette femme s'est exprimée, souvent en larmes, devant la Cour des affaires pénales. Elle a décrit en détail quatre épisodes de viols, ainsi que les insultes et les brutalités qui les accompagnaient. Selon elle, l'accusé ne pouvait pas se méprendre sur son refus, de par ses déclarations et de par son comportement.

«Mais il disait que tout était de ma faute, d'arrêter de foutre ma merde. Il avait un regard qui faisait peur. Je me mettais en mode survie. Je préférai que ce soit moi qui souffre plutôt qu'il s'en prenne à mon fils, à ma famille»

La victime a raconté comment elle avait tenté de mettre fin, à plusieurs reprises, à la relation. Mais l'homme revenait toujours à la charge et elle ne parvenait pas à échapper à son emprise. Elle a reconnu avoir eu des périodes d'ambivalence à son égard et de déni par rapport aux violences subies.

Magouilles et dérapages

L'accusé est, selon elle, un «Dr Jekyll et Mr Hyde», un monstre qui se cache derrière un masque de gentil.

«Personne ne m'aurait crue si j'avais raconté ce qu'il me faisait. Lorsqu'il me forçait, je criais à l'intérieur de moi-même, mais personne ne m'entendait. J'en suis venue à détester celle que j'étais»

La défense a produit des messages entre l'accusé et la plaignante censés illustrer les contradictions de cette dernière. L'intéressé y apparaît contrôlant et agressif et les échanges tendaient à déraper.



Durant l'après-midi, la Cour des affaires pénales a interrogé un Espagnol, impliqué dans de faux accidents de voiture, des escroqueries à l'assurance et la faillite de la société de l'accusé. Condamné par ordonnance pénale pour gestion fautive, escroquerie et blanchiment, cet homme a reconnu du bout des lèvres sa participation aux magouilles du prévenu.

Déjà condamné en France et en Suisse, le vendeur de voitures est prévenu d'assassinat, de plusieurs viols, de séquestration, de lésions corporelles simples, de menaces, de représentation de la violence et de pornographie. Il répond aussi de divers délits financiers. Sa coaccusée, âgée de 49 ans, répond de complicité d'assassinat. Les deux prévenus sont présumés innocents jusqu'à l'entrée en force d'un jugement définitif.

Le procès se poursuit mercredi avec l'audition de l'expert psychiatre qui a examiné le prévenu. (mbr/ats)