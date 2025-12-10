assez ensoleillé
Faits divers

Un automobiliste romand égaré passe la nuit dans un but de foot

Le brouillard neuchâtelois est sournois.
Le brouillard neuchâtelois est sournois.

Égaré dans un épais brouillard, un automobiliste de 84 ans a terminé sa route dans le préau d’un collège, où la police l’a retrouvé au matin.
10.12.2025, 12:4410.12.2025, 12:44

Un automobiliste de 84 ans a été retrouvé mardi matin dans sa voiture immobilisée au milieu du préau du collège des Safrières, à Cormondrèche. Selon RTN, l’homme, domicilié sur le Littoral neuchâtelois, s’était égaré dans un épais brouillard pendant la nuit de lundi à mardi.

Le véhicule a pénétré dans le périmètre scolaire, pourtant interdit à la circulation, avant de dévaler un talus et de s’arrêter contre un but de football. L’octogénaire aurait ensuite passé plusieurs heures dans l’habitacle, incapable de retrouver son chemin.

Au petit matin, la présence de la voiture en plein milieu de la cour a surpris les élèves et mobilisé plusieurs patrouilles. La gendarmerie avait reçu peu auparavant un avis de disparition émis par la famille du conducteur, ce qui a permis aux policiers de concentrer leurs recherches dans le secteur.

L’homme, retrouvé conscient à l’intérieur du véhicule, a été conduit à l’hôpital pour un contrôle. (jah)

