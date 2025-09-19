Deux piétons tués par un automobiliste de 19 ans

Un terrible accident de voiture a eu lieu dans le canton de Zurich. Deux piétons ont été happés par un jeune conducteur qui roulait «à une vitesse excessive». Ils sont décédés sur les lieux.

Jeudi, peu après 20 heures, un automobiliste de 19 ans a happé deux personnes lors d'un accident de la circulation à Glattbrugg (ZH). Elles ont été traînées sur plusieurs mètres et ont succombé à leurs blessures, a indiqué vendredi la police cantonale zurichoise.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme de 19 ans roulait à une vitesse excessive, écrit la police cantonale zurichoise.

L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé sur un trottoir où, selon les indications de la police, cinq personnes marchaient. L'automobiliste a percuté une femme de 70 ans et un homme de 29 ans. Ils sont décédés sur les lieux de l'accident.

Selon la police, aucune autre personne n'a été blessée. Outre le conducteur, quatre autres personnes âgées de 17 à 20 ans se trouvaient dans la voiture. Une procédure a été ouverte contre le Suisse de 19 ans, soupçonné d'avoir commis un délit au volant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

