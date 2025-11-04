assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Un cadavre retrouvé en France et la victime pourrait être suisse

Un cadavre retrouvé en France et la victime pourrait être suisse

Une dépouille a été retrouvée en Franche-Comté, en France. Le malheureux pourrait être un Suisse de 75 ans. Les analyses sont en cours.
04.11.2025, 18:2504.11.2025, 18:25

Le corps «sectionné en deux parties» retrouvé samedi à Fedry, petit village de Haute-Saône, pourrait être celui d'un Suisse de 75 ans porté disparu depuis la veille, a indiqué mardi le parquet de Vesoul. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé.

Les enquêteurs procèdent à une «comparaison d'ADN» afin de «déterminer si un rapprochement peut être fait» entre la macabre découverte et la personne disparue, qui a été vue pour la dernière fois vendredi, a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.

L'homme disparu vivait à Sainte-Croix (VD), une localité située à environ 100 km à vol d'oiseau de Fedry, et toute proche de la frontière française. Le cadavre a été retrouvé sur les berges de la Sâone.

L'homme était vêtu d'un caleçon et portait «une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc». Selon le procureur:

«Le décès semble récent, datant de moins de 24 heures avant la découverte du corps»

D'après les premiers résultats de l'autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès. (sda/ats/afp)

Friand de faits divers glauques?
Un meurtre sans victime: l'étrange affaire qui embarrasse la police française
Un meurtre sans victime: l'étrange affaire qui embarrasse la police française
de Marine Brunner
Un médecin saupoudre son sexe de coke, elle meurt d'une overdose
3
Un médecin saupoudre son sexe de coke, elle meurt d'une overdose
Une infirmière ampute le pied d'un patient pour «le ramener à la maison»
Une infirmière ampute le pied d'un patient pour «le ramener à la maison»
Un corps de femme démembré et sans tête découvert en France
Un corps de femme démembré et sans tête découvert en France
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Menaces sur la conférence de Martin Pfister à Genève
Des collectifs pro-palestiniens annoncent vouloir empêcher le ministre de la Défense Martin Pfister de tenir un discours sur les Bilatérales III, mercredi à l'Université de Genève, a appris watson. La direction universitaire réagit.
Divers collectifs de la gauche radicale annoncent ce mardi sur leurs réseaux sociaux vouloir «empêcher» Martin Pfister de prononcer un discours demain mercredi à Uni Dufour à Genève, a constaté watson. Le conseiller fédéral, ministre de la Défense, doit y donner une conférence publique sur le nouveau paquet d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, rapportait lundi l’agence Keystone-ATS.
L’article