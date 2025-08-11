beau temps23°
Faits divers

Un parapentiste de 60 ans perd la vie dans un accident à Arosa

Trois parapentistes perdent la vie dans les Alpes

Un parapentiste de 60 ans meurt après une chute de 60 mètres au Weisshorn. Enquête en cours.
Un parapentiste dans la région du Weisshorn.Image: Shutterstock
Un parapentiste de 60 ans est mort ce dimanche après une chute de 60 mètres au Weisshorn (GR). Une enquête en cours. Samedi, deux autres pilotes se sont tués dans les Alpes.
11.08.2025, 10:1211.08.2025, 10:12
Un parapentiste de 60 ans a perdu la vie dans un accident dimanche au Weisshorn à Arosa (GR). L'homme a chuté d'une hauteur d'environ 60 mètres et s'est écrasé contre le sommet.

Le parapentiste tournait peu après 12h30 au-dessus de la station supérieure du Weisshorn lorsqu'une partie du planeur s’est repliée, indique lundi la police cantonale des Grisons. Le pilote a chuté en vrille et mortellement heurté dans son dos le sommet du Weisshorn.

Les efforts de réanimation sur place sont restés vains. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de l'accident.

Ce dernier porte à trois le nombre d'accidents mortels de parapente survenus durant le week-end dans les Alpes suisses. Samedi, un pilote de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS). Un autre de 55 ans mortellement chuté dans le Simmental bernois. (jah/ats)

