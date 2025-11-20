ciel couvert
Eurovision 2025: Un joli podiu pour les organisateurs

L'Eurovision 2025 est le 3e évènement le plus lucratif de l'histoire suisse

FILE - JJ from Austria stands on the stage with the trophy after winning the Grand Final of the 69th Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 18, 2025. (AP Photo/Martin Meissner, File) Euro ...
Le concours de l'Eurovision de 2025 entre définitivement dans l'histoire du pays en temps que troisième évènement le plus lucratif de l'histoire du pays. Keystone
Les organisateurs de l'Eurovision 2025 à Bâle ne cachent pas leur satisfaction: l'évènement a dopé l’économie suisse, générant 248 millions de francs de chiffre d’affaires et une forte valeur ajoutée pour la région.
20.11.2025, 21:2320.11.2025, 21:23

Le Concours Eurovision (ESC) 2025, qui s'est tenu en mai à Bâle, a généré un chiffre d'affaires de 248 millions de francs en Suisse. Il a rapporté une valeur ajoutée de 53 millions de francs en région bâloise, selon les chiffres publiés par les autorités.

Le budget alloué à la manifestation par le canton de Bâle-Ville n'a pas dû être entièrement dépensé. Sur les 33,3 millions de francs prévus, l'ESC lui a finalement coûté 1,7 million de moins, a indiqué le département présidentiel jeudi.

Eurovision 2026: Tout boycott culturel «est stupide et vain»

Sur le chiffre d'affaires total de 248 millions en Suisse, 110 millions ont été réalisés en région bâloise. L'Eurovision a rapporté une valeur ajoutée de 115 millions de francs dans tout le pays dont 53 millions à Bâle et ses environs.

Après l'Euro 2008 et St-Moritz 2017

Ce résultat classe l'ESC 2025 au 3e rang des grandes manifestations les plus fructueuses pour la Suisse après l'Euro 2008 de football masculin (870 millions de francs) et les Championnats du monde de ski alpin 2017 à St-Moritz (142 millions), selon Oliver Hoff, du bureau de conseil EBP.

«Nous avons tenu nos promesses», s'est félicité le président du gouvernement de Bâle-Ville, Conradin Cramer (Parti libéral), face aux médias. Les objectifs du Concours Eurovision ont été «entièrement atteints», selon lui.

La prochaine édition de l'Eurovision aura lieu à Vienne

Durant le grand évènement qui s'est déroulé du 11 au 17 mai, 540 000 billets ont été vendus pour les différentes festivités cadres et dans la halle St-Jacques. L'ESC a entraîné 176 000 nuitées en Suisse et 41 500 à proximité de ses frontières. Les hôtels bâlois n'ont, cependant, pas affiché complet durant toute la semaine de la manifestation.

Avis des visiteurs, verdict environnemental

Le bilan se révèle aussi très favorable en termes d'image, selon le canton. «Des visiteurs extrêmement satisfaits, une promotion efficace en termes d'image et une grosse valeur ajoutée»: tel est, en résumé, la conclusion de l'inventaire réalisé par les autorités.

Selon un sondage, 95% des visiteurs étaient satisfaits. Les mesures de développement durable ont été bien accueillies par les fans venus de l'Europe entière. 78% d'entre eux se sont rendus à Bâle en transports publics et 91% d'entre eux ont pris le tram ou le bus pour se déplacer en ville durant l'ESC.

L'Eurovision de Bâle a offert un joli coup de pub à des djihadistes

Au chapitre environnemental, l'ESC a généré à Bâle 14 858 tonnes d'émissions de CO2, 1487 tonnes si l'on en déduit la mobilité et les nuitées. 421 tonnes ont été générées par les organisateurs. A titre de comparaison, la Fête fédérale de lutte génère plus de 8000 tonnes de CO2 tous les trois ans, mobilité comprise. En outre, 59% des plats consommés dans le cadre du Concours Eurovision étaient soit végétariens soit végan. (mbr/ats)

