beau temps20°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Un policier poignardé en pleine rue à Delémont

La police cantonale jurassienne a
Le policier était en congé au moment des faits (image d'illustration).Keystone

Un policier romand poignardé en pleine rue

En congé, un agent de la police cantonale jurassienne a été violemment agressé par plusieurs individus ce week-end à Delémont. Un appel à témoins est lancé.
07.04.2026, 17:1607.04.2026, 17:16

Un homme a reçu plusieurs coups de couteau dans l'abdomen dimanche vers 01h20 à Delémont. La victime, dont la vie n'est pas en danger, est un membre de la police cantonale jurassienne en congé au moment de l'agression. Pour le Ministère public jurassien, rien ne permet de penser, à ce stade de l'enquête, qu'il y a un lien entre la profession de la victime et son agression à l'arme blanche.

Les mobiles de l’agression ne sont pas connus pour l’instant et aucune piste ne peut être privilégiée, précise mardi le Ministère public qui ne donne pas d'informations supplémentaires.

«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie

Cet homme a été pris à partie par trois jeunes âgés d'une vingtaine d'années alors qu'il se déplaçait dans la rue de la Justice en Ville de Delémont, dans un endroit peu éclairé. La victime s’est alors retrouvée encerclée et empêchée dans ses mouvements.

Elle a ensuite reçu des coups de couteau au niveau de l’abdomen et son porte-monnaie lui a été subtilisé. Immédiatement après cette agression, les malfaiteurs ont pris la fuite. Les premiers soins ont été prodigués à la victime qui a dû subir une intervention chirurgicale. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
5
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
2
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Des centaines de personnes participent à la Marche de Pâques
À Berne, de nombreux manifestants se sont rassemblés lundi pour la traditionnelle Marche de Pâques, dénonçant la guerre et la violence dans le monde et appelant à un engagement accru pour la paix.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi à Berne, lors de la Marche de Pâques, pour dénoncer la guerre et l'oppression. Elles ont exprimé leur solidarité avec les victimes de la violence partout dans le monde et ont appelé à s'engager plus pour la paix.
L’article