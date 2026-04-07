Le policier était en congé au moment des faits (image d'illustration). Keystone

Un policier romand poignardé en pleine rue

En congé, un agent de la police cantonale jurassienne a été violemment agressé par plusieurs individus ce week-end à Delémont. Un appel à témoins est lancé.

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Un homme a reçu plusieurs coups de couteau dans l'abdomen dimanche vers 01h20 à Delémont. La victime, dont la vie n'est pas en danger, est un membre de la police cantonale jurassienne en congé au moment de l'agression. Pour le Ministère public jurassien, rien ne permet de penser, à ce stade de l'enquête, qu'il y a un lien entre la profession de la victime et son agression à l'arme blanche.

Les mobiles de l’agression ne sont pas connus pour l’instant et aucune piste ne peut être privilégiée, précise mardi le Ministère public qui ne donne pas d'informations supplémentaires.

Cet homme a été pris à partie par trois jeunes âgés d'une vingtaine d'années alors qu'il se déplaçait dans la rue de la Justice en Ville de Delémont, dans un endroit peu éclairé. La victime s’est alors retrouvée encerclée et empêchée dans ses mouvements.

Elle a ensuite reçu des coups de couteau au niveau de l’abdomen et son porte-monnaie lui a été subtilisé. Immédiatement après cette agression, les malfaiteurs ont pris la fuite. Les premiers soins ont été prodigués à la victime qui a dû subir une intervention chirurgicale. (jzs/ats)