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Il n'aurait pas dû voler des montres de luxe à Crans-Montana

Arrestation police valaisanne
Image d'illustrationImage: Police cantonale valaisanne

Il n'aurait pas dû voler des montres de luxe à Crans-Montana

Une bijouterie de la station valaisanne a fait l'objet d'un vol par effraction mercredi soir. Un homme de 21 a été interpellé.
22.05.2026, 09:2022.05.2026, 09:20

L'auteur présumé d'un vol par effraction dans une bijouterie à Crans-Montana mercredi a été identifié et interpellé peu après les faits. L'individu, un Français âgé de 21 ans, s'était emparé de plusieurs montres de luxe.

L'infraction s'est déroulée mercredi soir peu avant minuit dans une bijouterie située à la rue du Prado, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi. L'auteur présumé a «brisé la vitre principale du commerce au moyen d'un véhicule qu'il avait préalablement dérobé dans la région» pour s'emparer du butin, précise-t-elle encore.

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D'importantes recherches ont alors été entreprises dans la région. Le véhicule utilisé par l'intéressé à été retrouvé abandonné après une sortie de route dans le village d'Icogne.

L'individu a ensuite été interpellé, avant d'être écroué. Le Ministère public a ouvert une instruction. (jzs/ats)

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