Il meurt à cause d'une luge à moteur à Zermatt
Un snowboardeur suisse de 45 ans est mort après une collision avec une luge à moteur sur une piste fermée du domaine skiable de Zermatt.
Le jeudi 19 mars 2026, vers 08h45, un homme descendait la piste n°11 (Rotweng), accessible depuis la station du Rothorn, lorsqu'il a percuté une luge à moteur qui remontait la piste dans le cadre de travaux de sécurisation, peut-on lire dans un communiqué du canton du Valais.
La piste était fermée au public à ce moment-là.
Les secours d'Air Zermatt sont intervenus rapidement. Le blessé a été héliporté à l'hôpital de Sion, où il a succombé à ses blessures deux jours plus tard, le 21 mars. Le conducteur de la luge à moteur, lui, est sorti indemne de la collision.
Le ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.
(dag)
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