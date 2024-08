Le coprésident du PS suisse s'est fait voler son identité pour une escroquerie amoureuse

L'usurpation d'identité est un délit en Suisse depuis septembre 2023. Il s'agit de l'utilisation de l'identité d'une autre personne sans son consentement, dans le but de lui nuire ou d'obtenir un avantage illicite pour soi-même ou un tiers. Le Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou une peine pécuniaire. (jah/ats)

Le coprésident du PS a décidé d'en savoir plus. Une vidéoconférence a été organisée avec le directeur de la banque et la cliente. C'est à ce moment-là que la vérité est apparue: Wermuth ne connaissait pas cette femme. Elle était sous le choc, car elle croyait être dans une relation amoureuse avec le politicien. Les escrocs ont procédé ainsi: ils ont créé de faux profils sur les réseaux sociaux. Wermuth explique qu'il a trouvé à lui seul cinq pages sur Facebook contenant ses informations.

Il va y avoir du changement chez Migrolino et Coop Pronto

Chez Migrolino, on peut déjà payer son essence grâce à des caisses en libre-service et cela devrait prochainement être le cas aussi dans les stations Coop Pronto.

Le slogan «Do it yourself» se vérifie de plus en plus aux caisses des grandes enseignes suisses. Migros et Coop laissent toujours davantage leurs clients scanner et payer eux-mêmes les marchandises – en dépit des problèmes de vol et de la critique des syndicats.