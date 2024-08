Le regroupement familial de Suisses avec des parents étrangers divise

Le National a adopté ce projet à la session d'été. Mais la commission de la chambre des cantons juge cette adaptation de loi «imprévisible et non indispensable», ont indiqué mercredi les services du Parlement.

Le rapport explosif qui enverra peut-être la Suisse dans l'Otan

Fin août, un rapport sera remis à la ministre de la Défense Viola Amherd. Il préconise un rapprochement accru avec l'Alliance atlantique et l'Union européenne. Défenseurs de la neutralité, opposés à une intégration dans l'Otan, l'UDC et le PS ont-ils perdu la partie? Réactions.

Comment ça, la neutralité est toujours en vie? A part l’UDC et le Parti socialiste, sans oublier les Verts, il ne reste plus grand monde en Suisse pour la défendre bec et ongles. Ce n’est pas la remise, le 29 août à Berne, d’un rapport devant donner «des impulsions à la politique de sécurité pour les années à venir», qui inversera la tendance. Commandé par la ministre de la Défense Viola Amherd il y a un peu plus d’un an, ce rapport, que nos confrères de Blick ont pu consulter avant sa publication, prône une collaboration plus étroite avec l’Otan, alliance militaire, ainsi qu’avec l’Union européenne, alliance politique appelée à développer son pôle de défense, pour l’heure toujours embryonnaire.