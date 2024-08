Ces parents ont vécu un enfer pour savoir de quoi souffre leur enfant

Les spécialistes déplorent que la Suisse a mis trop d'obstacles en matière de tests génétiques. Deux familles racontent ce que cela signifie lorsque votre enfant va mal sans que l'on sache pourquoi.

Les soupçons germaient chaque mois un peu plus à mesure que Luis* prenait du retard dans son développement. Il était beaucoup plus petit que les enfants de son âge et avait du mal à articuler les mots. A l'âge de trois ans, il était clair que quelque chose n'allait pas. Dans un hôpital pour enfants, les médecins ont constaté un déficit en hormone de croissance.

Mais malgré l'hormonothérapie, l'état de Luis se détériorait de plus en plus. Il commençait à avoir des problèmes de motricité fine, à mal entendre, à mal voir, à avoir des difficultés d'apprentissage et de concentration. Pour la première fois, une endocrinologue a émis le soupçon que Luis pourrait souffrir d'un défaut génétique:

«Un test génétique n'a toutefois pas été effectué. Les médecins ont argumenté qu'ils n'en voyaient pas l'utilité» Le père de Luis.

Pour lui et sa femme, cela ne posait aucun problème à l'époque.

À l'âge de neuf ans, Luis a commencé à avoir des poils pubiens. Sa puberté a commencé beaucoup trop tôt et a ensuite été freinée par des médicaments. Les premiers problèmes de coordination et les premières contractions musculaires sont apparus à l'âge de 11 ans. Il a développé une dystonie, ses muscles se contractant involontairement.

«C'est à partir de ce moment-là que nous avons voulu en avoir le cœur net grâce à un test génétique» Le père de Luis.

Mais on leur a dit qu'il fallait d'abord exclure les maladies les plus connues. Des dizaines de spécialistes ont donc examiné son fils. Son sang et son urine ont été analysés et une troisième IRM a été réalisée.

Ce n'est qu'un an plus tard, en mars 2023, que le sang de Luis a été prélevé pour un test génétique. Onze mois plus tard, la famille en avait enfin la certitude: leur fils souffrait d'un défaut génétique extrêmement rare et incurable, responsable de son développement irrégulier et de sa dystonie.

«Est-ce que toutes les investigations préalables, avec leur cortège de démarches de notre part, mais aussi les coûts qui y sont liés, auraient été nécessaires si le diagnostic avait été connu à l'avance?» Le père de Luis.

Mais le pire pour la famille a été la longue période d'attente insupportable, alors que l'état de Luis ne cessait d'empirer.

Le diagnostic a été dur, mais en même temps un soulagement:

«Nous savions enfin de quoi il souffrait. Nous avons pu le lui expliquer, à nous et à son entourage»

Le père tient à souligner: il ne fait aucun reproche aux médecins traitants. Mais le système des tests génétiques tardifs le déconcerte.

Environ 80% des maladies rares sont d'origine génétique

Il n'est pas seul dans ce cas. L'incompréhension règne également du côté des médecins spécialistes concernés. Récemment, la Société suisse de génétique médicale a publié une prise de position à ce sujet. On peut y lire:

«Le fait de rendre plus difficile, voire de ne pas effectuer de diagnostic génétique en cas de suspicion de maladie rare entraîne des coûts inutiles et ne correspond plus à l'état actuel de nos connaissances médicales et scientifiques».

La lettre a été signée par la coprésidente Isabel Filges, qui travaille en tant que professeur et directrice médicale de la génétique médicale à l'Hôpital universitaire de Bâle.

Selon elle, il ne fait aucun doute:

«Les patients atteints d'une maladie rare traversent une odyssée avant de recevoir un diagnostic. Nous pensons qu'une orientation vers un spécialiste de la génétique médicale et un examen génétique auraient un sens beaucoup plus tôt».

Elle rappelle que les maladies rares ont une origine génétique dans près de 80% des cas. Ces dernières années, de grands progrès ont été réalisés en matière de diagnostic. De nouveaux gènes et leurs variantes ont été identifiés:

«Ainsi, dans plus de la moitié des cas pour lesquels il n'y a pas de résultat clair, il est possible de faire une attribution grâce au diagnostic génétique. Il faut donc un meilleur accès pour les patients concernés»

D'autres pays ont cet accès, comme le raconte l'endocrinologue pédiatrique Kees Noordam. Il s'est installé en Suisse il y a quatre ans. Auparavant, ce Néerlandais a exercé dans son pays d'origine - notamment comme médecin-chef à l'hôpital pour enfants de Nijmegen. En Suisse, il travaille au Pezz, le centre d'endocrinologie pédiatrique de Zurich, et s'est heurté à des obstacles qui lui étaient jusqu'alors inconnus.

«Aux Pays-Bas, la stratégie est la suivante. Il n'est pas nécessaire de procéder d'abord à de multiples examens, on peut demander immédiatement une analyse génétique. Les résultats sont disponibles en quelques semaines» Kees Noordam

Mais en Suisse, s'il soupçonne une maladie génétique chez un enfant, la garantie de prise en charge des frais par les caisses maladie fait souvent défaut. Cette dernière est souvent refusée ou arrive avec un grand retard, explique l'endocrinologue:

«Un refus survient dans environ un tiers des cas. Les caisses d'assurance maladie justifient généralement leur refus par le fait que le diagnostic ne change rien pour l'enfant et que les parents ne veulent pas savoir que leur enfant souffre d'une maladie génétique» Kees Noordam

Certaines anomalies génétiques n'ont effectivement pas de conséquences thérapeutiques directes, mais elles doivent être surveillées à long terme, car d'autres complications sont à prévoir. L'endocrinologue cite l'exemple du syndrome de Turner:

«Au cours de leur vie, ces patients développent souvent des problèmes cardiaques ou aortiques»

Il estime en outre qu'un diagnostic est important, car les progrès médicaux sont rapides. Mais seules les personnes qui savent ce qu'elles ont peuvent en profiter.

Une charge administrative énorme

Isabel Filges, professeur de génétique médicale, fait également état d'obstacles importants de la part des caisses d'assurance maladie:

«Nous passons environ jusqu'à 30% de notre temps à rédiger des garanties de prise en charge des coûts avec des justifications individuelles détaillées et à répondre aux questions des assureurs. C'est un pur gaspillage de nos ressources»

Les bases légales sont relativement larges et laissent une marge de manœuvre aux caisses maladie. Et elles en profitent, dit la professeure bâloise.

Toutes les caisses maladie ne sont pas aussi strictes. Filges raconte comment elle a envoyé une demande presque identique à deux caisses maladie différentes pour deux patients ayant pratiquement la même indication. L'une a accordé la garantie de paiement, l'autre non:

«Il n'y a donc pas d'accès équivalent pour tous les patients, ce qui est très choquant»

Mais tout le monde est-il d'accord pour dire que la Suisse est trop restrictive en matière de tests génétiques? Marianne Rohrbach est professeure et médecin-chef à l'Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich et présidente de la Commission fédérale pour l'analyse génétique humaine (Gumek).

Y a-t-il trop peu de tests génétiques effectués en Suisse?

«Non, de nombreux tests génétiques sont effectués en Suisse et sont remboursés. Mais la manière d'y parvenir est un obstacle, car il faut une garantie de prise en charge des coûts par la caisse maladie, ce qui implique un travail administratif considérable. En revanche, quand une IRM est prescrite, qui est également coûteuse, personne ne demande de garantie de prise en charge des coûts» Marianne Rohrbach

En même temps, elle fait remarquer que, contrairement à une IRM ou à un test sanguin, un test génétique peut avoir d'autres conséquences. Par exemple pour les autres membres de la famille:

«C'est pourquoi la loi sur l'analyse génétique humaine contient certaines dispositions qui réglementent les conditions dans lesquelles un test génétique est possible ou non» Marianne Rohrbach

Mais il ne s'agit pas d'une loi qui empêche les diagnostics génétiques. Elle estime plutôt que la loi sur l'assurance maladie ne correspond plus à l'état actuel des connaissances et au besoin de prise en charge des coûts.

Marianne Rohrbach met en garde contre le fait de toujours attendre un diagnostic des examens génétiques:

«Les tests génétiques ne fournissent pas de réponse à toutes les questions. Les résultats sont souvent complexes. C'est pourquoi un conseil génétique est toujours nécessaire pour fournir le contexte, en particulier en cas de résultat négatif ou peu clair»

En Suisse, un test génétique complet coûte entre 4000 et 5000 francs. Marianne Rohrbach, spécialiste des maladies métaboliques à l'hôpital pédiatrique de Zurich, ordonne, elle aussi, régulièrement des tests génétiques. Auparavant, elle trouvait de nombreux refus sur son bureau. Mais depuis environ trois ans, la situation a changé, dit-elle:

«Certes, il y a encore des décisions négatives, mais elles ont très fortement diminué grâce à une collaboration constructive avec les médecins conseils des caisses maladie».

Les parents ont l'impression d'avoir perdu un temps précieux

Mais il y a encore un problème: dans le cas de David*, ce n'était pas l'assurance maladie qui posait problème. Pourtant, ses parents ont dû vivre longtemps dans l'incertitude. David ne grandissait que lentement, ne parlait pas et ne marchait pas comme la plupart des enfants de son âge. Ce qui inquiétait ses parents. David a donc fait un examen génétique. Au début, il n'a pas obtenu de rendez-vous à cause de la pandémie. Ensuite, les parents ont dû attendre un an et demi le résultat du test.

Au total, trois années se sont ainsi écoulées. Aujourd'hui, les parents ont le sentiment que David a perdu un temps précieux:

«Il n'a pas été admis dans une école spéciale de langues. Ce n'est que maintenant que nous avons le diagnostic qu'il peut fréquenter cet établissement».

Les deux parents soulignent l'importance de pouvoir mettre un nom sur la maladie. «Cela rend fou de ne pas savoir ce qui se passe. Maintenant, nous obtenons enfin des réponses à nos questions. Nous sommes en réseau avec un spécialiste en Allemagne qui fait des recherches sur ce syndrome et nous savons à quoi nous devons faire attention», explique la mère.

Luis se prépare actuellement à une opération importante. Il recevra un stimulateur cérébral - comme ceux utilisés pour les patients atteints de la maladie de Parkinson - afin de stopper sa dystonie.

«Pour nous, il aurait été important de recevoir le diagnostic plus tôt, car l'opération aurait pu être réalisée plus rapidement. Nous espérons que le stimulateur pourra néanmoins freiner fortement l'évolution de la dystonie, voire empêcher son aggravation» Le père de Luis.

*Noms modifiés