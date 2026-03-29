assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Festival

Le festival Ludesco a attiré 10 200 personnes à La Chaux-de-Fonds

Plus de 10 000 personnes ont joué dans cette ville romande

La première édition du Festival des Jeux à La Tour-de-Peilz (VD) aura lieu du 6 au 8 septembre 2024 (photo symbolique).
Plus de 10 000 curieux ont partagé la passion du jeu à La Chaux-de-Fonds durant le week-end.Keystone
Le festival Ludesco, consacré à l'univers du jeu, a attiré plus de 10 200 personnes à La Chaux-de-Fonds (NE) durant le week-end.
29.03.2026, 20:0729.03.2026, 20:07

Ludesco, le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, a attiré plus de 10'200 personnes de vendredi à dimanche à La Chaux-de-Fonds (NE). Cette fréquentation frôle le score historique de 11'000 visiteurs enregistré l'an dernier.

Le festival a démarré dans le blizzard et la tempête de neige qui ont frappé La Chaux-de-Fonds entre jeudi et dimanche, écrivent les organisateurs dans un communiqué. Au fil du week-end, la neige a même fini par faire partie du décor, selon eux:

«La neige n’a pas freiné le festival, elle lui a donné une atmosphère à part»

Pour cette 17e édition, le festival a proposé près de 90 animations et 2200 jeux. Parmi les expériences ludiques, des sessions de cache-cache géant à travers les cinq étages de la Bibliothèque de la Ville, en passant par l’horrifique Hantise au cœur de la nuit ou encore Adieu au Grand Temple, un escape game XXL dans un lieu mythique.

La prochaine édition de Ludesco se tiendra du 12 au 14 mars 2027. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
1
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette grande ville vaudoise bascule à droite. Les résultats des élections
Ce dimanche 29 mars, c'était le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, ainsi pour les élections communales vaudoises dans de nombreuses municipalités. Voici les résultats.
(hun)
L’article