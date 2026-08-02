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L’Estivale Open Air attire 34 000 festivaliers à Estavayer-le-Lac

30&#039;000 personnes se sont rendues sur le site de l&#039;Estivale Open Air pour la 33e �dition qui s&#039;est tenue de mercredi � samedi. (Photo: archives)
Le festival s'est terminé samedi avec les très attendus Tayc, Djadja & Dinaz et Fianso.Keystone

L’Estivale Open Air attire 34 000 festivaliers à Estavayer-le-Lac

Près de 34 000 personnes ont participé à quatre jours de concerts au bord du lac de Neuchâtel. Les organisateurs dressent un bilan positif de cette édition marquée par une programmation éclectique et une ambiance sans incident majeur.
02.08.2026, 15:0502.08.2026, 15:06

La 34e édition de l’Estivale Open Air donne, à l'heure du bilan, le sourire à ses organisateurs. Selon eux, 34 000 festivaliers ont afflué de mercredi à samedi sur les rives du lac de Neuchâtel, à Estavayer-le-Lac (FR). Ce sont 4000 de plus que l'an dernier.

De Gims, à guichets fermés mercredi, au régional de l'étape Antoino samedi, en passant par Christophe Maé ou Bob Sinclar, ainsi que la Silent Party, grande nouveauté qui a rencontré un véritable succès chaque soir en marge des concerts, les temps forts du festival staviacois n'ont pas manqué cette année.

Programmation éclectique

C'est avec le «coeur léger et des souvenirs plein la tête» que l'édition 2026 a tiré sa révérence, samedi soir, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Revenant sur les concerts, ils ont souligné que la première soirée, mercredi, affichait complet dès janvier, une première.

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Et Gims a livré un «spectacle largement à la hauteur des attentes», devant près de 10 000 spectateurs, selon les organisateurs. La programmation a été très éclectique. Et de citer Bob Sinclar qui «a électrisé la soirée de jeudi avec un set fédérateur» et Christophe Maé avec un concert «chaleureux et généreux».

Le festival s'est terminé samedi avec les très attendus Tayc, Djadja & Dinaz et Fianso. Grande nouveauté, la Silent Party, organisée chaque soir en marge des concerts de la Scène du Lac, a donc rencontré un véritable succès auprès des festivaliers, ont écrit les organisateurs.

Rendez-vous en 2027

Son ambiance «conviviale», couplée aux performances d'une quarantaine de DJs, a séduit un large public. «Une animation qui sera »très certainement reconduite en 2027". La durabilité s'est aussi invitée pour la première fois à l'Estivale Open Air.

Un objectif qui s'est concrétisé notamment par l'installation de fontaines à eau ou de cendriers interactifs. Un stand «Broye source de vie» a en outre permis aux festivaliers d'échanger sur le thème de la durabilité, notent encore les organisateurs.

Et ces derniers de relever que, malgré une météo lacustre un brin capricieuse, aucun incident n'a été signalé. Une satisfaction due notamment à l'engagement de près de 800 bénévoles. La prochaine édition se tiendra à Estavayer-le-Lac du 28 au 31 juillet 2027. (tib/ats)

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