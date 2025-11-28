en partie ensoleillé
Neuchâtel: Pierre-Yves Walder quitte le NIFFF

Le jury du NIFFF a r
L'édition 2025 du NIFFF a rencontré un «succès exceptionnel», indique le festival. Keystone

Gros départ à la tête de ce festival romand

Pierre-Yves Walder, qui dirigeait le NIFFF depuis 2021, s'en va. Un audit avait été lancé en septembre au sein de l'organisation.
28.11.2025, 16:2928.11.2025, 16:29

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s'en va. Pierre-Yves Walder et le festival ont annoncé vendredi la fin de leur collaboration. Cette décision intervient à la suite d'un audit commandé en septembre.

«L’édition 2025 a rencontré un succès exceptionnel tout en mettant en évidence la nécessité de réfléchir à l’adaptation de la structure», a indiqué vendredi le NIFFF.

Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021 (archives).
Pierre-Yves WalderKeystone

«Les réflexions liées au remplacement de Pierre-Yves Walder débuteront rapidement et seront menées à un rythme soutenu, en suivant les recommandations de l’audit commandé», peut-on lire dans le communiqué.

Une attention particulière sera portée à la définition des structures, des cahiers des charges et à la répartition des responsabilités. Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021. (jzs/ats)

