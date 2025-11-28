L'édition 2025 du NIFFF a rencontré un «succès exceptionnel», indique le festival. Keystone

Gros départ à la tête de ce festival romand

Pierre-Yves Walder, qui dirigeait le NIFFF depuis 2021, s'en va. Un audit avait été lancé en septembre au sein de l'organisation.

Le directeur général et artistique du NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s'en va. Pierre-Yves Walder et le festival ont annoncé vendredi la fin de leur collaboration. Cette décision intervient à la suite d'un audit commandé en septembre.

«L’édition 2025 a rencontré un succès exceptionnel tout en mettant en évidence la nécessité de réfléchir à l’adaptation de la structure», a indiqué vendredi le NIFFF.

«Les réflexions liées au remplacement de Pierre-Yves Walder débuteront rapidement et seront menées à un rythme soutenu, en suivant les recommandations de l’audit commandé», peut-on lire dans le communiqué.

Une attention particulière sera portée à la définition des structures, des cahiers des charges et à la répartition des responsabilités. Pierre-Yves Walder dirigeait le NIFFF depuis 2021. (jzs/ats)