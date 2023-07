Le Verbier Festival promet d'être «extraordinaire»

La manifestation souffle ses trente bougies cette année. Le programme se veut «extraordinaire» avec des artistes d'envergure qui viennent se produire dans la station bagnarde pour la première fois.

Le Verbier Festival débute ce vendredi soir avec un concert d'ouverture, doublement chargé de symboles. Sous la baguette de Zubin Mehta, qui avait dirigé le premier concert de l'événement il y a trente ans, l'orchestre du Verbier Festival jouera du Rachmaninoff, dont l’œuvre sera à l’honneur en 2023 pour le 150e anniversaire de sa naissance.

Cette trentième édition propose soixante concerts et plus d'une centaine d'événements gratuits. Durant plus de deux semaines, la musique classique sera partout à Verbier, selon le fondateur du festival Martin Engstroem. Celui-ci espère que la manifestation donnera un «petit goût» de musique classique aux enfants et aux adultes qui ne la connaissent pas encore.

«Beaucoup ont peur de ce qu'elle représente et de ses codes, mais chez nous, l'ambiance est relax» Martin Engstroem

Programme «extraordinaire»

Le programme se veut «extraordinaire» avec des artistes de renommée internationale comme le violoncelliste Yo-Yo Ma, le ténor et chef d'orchestre Plácido Domingo ou encore la soprano américaine Renée Fleming qui seront sur scène à Verbier pour la première fois. Le grand trompettiste Wynton Marsalis devient un des compositeurs en résidence du Festival.

Il sera en concert avec son ensemble de jazz et deux de ses oeuvres seront jouées: Le Verbier Festival Junior Orchestra, dont les musiciens sont âgés de 15 à 18 ans, dirigé par James Gaffigan jouera Marsalis concerto pour violon et orchestre et le Verbier Festival Orchestra avec le trompettiste Håkan Harderberger joueront en avant-première en Suisse et en Europe son concerto pour trompette et orchestre lors du concert de clôture.

Cette édition propose aussi deux lectures «fortes en émotions et poésie» des actrices Marthe Keller et Isabelle Huppert, deux marraines emblématiques de l'événement. La comédienne suisse sera sur scène pour «Avant», un dialogue entre deux bovins qui passent en revue leurs vies et le monde avant l'abattoir. Le texte est signé par l'écrivain vaudois Antoine Jaccoud. L'actrice et productrice française présentera «Justine et Juliette, le vice ou la vertu», un duo de nouvelles écrites par le marquis de Sade.

En cette année d'anniversaire, le budget est de 12 millions de francs, un des plus importants de son histoire. Entre 40 000 et 60 000 personnes sont attendues dans la station bagnarde. (ats/sia)