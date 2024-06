L'affiche du festival du film de Locarno passe mal

La nouvelle affiche du festival international du film de Locarno 2024. Image: ocarno festival 2024

La photographe star Annie Leibovitz a créé l'affiche officielle du Festival du film de Locarno de cette année. La présidente Maja Hoffmann fait l'objet de critiques.

Gerhard Lob, Locarno / ch media

La nouvelle présidente du Festival du film de Locarno, la mécène bâloise Maja Hoffmann, a été jusqu'à présent peu visible au bord du Lac Majeur. Elle a manqué la première assemblée générale sous sa présidence début mai, invoquant des «raisons d'agenda». Elle a néanmoins produit un message vidéo diffusé sur l'écran du cinéma Gran Rex. Cependant, Maja Hoffmann a désormais elle-même suscité la première polémique de la 77ᵉ édition du festival, qui se tiendra du 7 au 17 août.

Source de la controverse? L'affiche officielle, conçue par la photographe américaine Annie Leibovitz, une amie personnelle de Hoffmann. L'image montre un léopard sous un ciel nuageux au bord du Lac Majeur.

Image: locarnofestival.ch

Brillant ou simplement banal? Les avis sont partagés. Ce qui est certain, c'est que l'affiche marque une rupture nette avec le passé. En effet, les affiches du festival international du film de Locarno ont toujours été une source d'inspiration graphique, jouant avec les couleurs de base jaune et noir. De plus, la police de caractères choisie s'éloigne clairement du concept précédent. La typographie évoque davantage un festival country dans le Midwest américain qu'un événement culturel en Suisse.

Le festival mentionne dans son communiqué de presse la «figure emblématique du Pardo». Sa beauté unique et sa fragilité en font un symbole puissant de notre époque. Maja Hoffmann y loue également la collaboration avec «l'une des créatrices d'images les plus respectées de notre temps». En effet, Annie Leibovitz a immortalisé de manière iconique des personnalités telles que John Lennon et Yoko Ono, la reine Elisabeth II ou encore Barack Obama.

Selon Hoffmann, la présence du léopard sur l'image du Lac Majeur «renforce la nature puissante des histoires que nous découvrirons cette année à travers les œuvres des cinéastes et des artistes pendant le festival en août».

«Pas la Leibovitz que je connais»

Une conclusion qui n'est pourtant pas unanimement partagée. Bien au contraire. A peine l'affiche publiée, les critiques et les moqueries ont fusé. Sur la chaîne de télévision suisse italienne (RSI), Nicoletta Ossanna Cavadini, directrice du musée de graphisme m.a.x. à Chiasso, ainsi que le célèbre photographe Oliviero Toscani, ont critiqué l'affiche. «Ce n'est pas la Leibovitz que je connais», a-t-il déclaré.

Sur les réseaux sociaux, le consensus était que l'affiche n'était qu'une banale création Photoshop. Certains ont même mis en doute l'authenticité de la photo. Rapidement, des images retouchées montrant des zèbres au bord du Lac Majeur ont commencé à circuler.

La défense de l'affiche a été assurée par le directeur du festival, Giona A. Nazzaro. Dans une longue interview accordée au quotidien tessinois La Regione, il a reconnu qu'il s'agissait d'une rupture avec le passé, mais il a tenu à affirmer la qualité de l'œuvre sans laisser place au doute. Toutefois, il a admis comprendre que l'affiche ne suscite pas un enthousiasme unanime.

Ce qui est certain, c'est que l'affiche a suscité de l'attention et déclenché des discussions. Ainsi, le Festival du film de Locarno a déjà atteint un de ses objectifs.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)