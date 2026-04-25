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Le Carac Festival 2026 revient à l'Université de Genève

Le Carac Festival 2026 revient à l'Université de Genève

Après une première édition couronnée de succès, le Carac Festival revient à l'Université de Genève du 27 avril au 24 mai.
25.04.2026, 15:0625.04.2026, 15:06
Dans le cadre de la remise des prix Latsis universitaires 2025 jeudi
L'université de Genève.Keystone

Après une première édition réussie en 2025, le Carac Festival revient à l'Université de Genève. Du 27 avril au 24 mai, ce festival culturel porté par les associations et troupes étudiantes propose des dizaines d'événements dans différents lieux. Ce rendez-vous s'adresse à la communauté universitaire et au grand public.

Au programme: du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma, et différents ateliers. La plupart des événements sont gratuits. Le coup d'envoi sera donné avec le vernissage d'une exposition réunissant les créations de plusieurs ateliers artistiques avec de la photographie, de l'aquarelle, du dessin, de la broderie, et de la céramique.

Le choeur de l'UNIGE se produira notamment le 3 mai au Victoria Hall. Il y aura aussi des soirées tango et de danses de salon, de l'improvisation théâtrale et du stand-up pour les humoristes. L'UNIGE compte près de 150 associations étudiantes actives dans de nombreux domaines. Ces structures ont pour but premier de favoriser l'échange et l'émulation au sein de l'institution. (dal/ats)

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