Record de fréquentation pour la Fête de la danse en Suisse
La 21e édition de la Fête de la danse s’est achevée sur un record de fréquentation, avec 115 000 participants à travers 46 villes et communes suisses, dont une vingtaine en Suisse romande.
Pendant cinq jours, le festival a proposé quelque 600 représentations et 800 cours de danse, mêlant styles classiques, urbains et contemporains dans une atmosphère festive et participative. Cette édition a mis à l’honneur les formes de danse participatives, avec des flashmobs, bals contemporains et performances collectives, organisés notamment à Genève, Lausanne, Bienne ou encore Fribourg.
Coordonné par le Réseau Danse Suisse (Reso), le programme «Dance on Tour» a également permis à treize compagnies de se produire dans plusieurs villes du pays, mettant en lumière la création chorégraphique contemporaine suisse. La prochaine édition se déroulera du 19 au 23 mai 2027. (btr/ats)