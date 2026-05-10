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Suisse: record de fréquentation pour la Fête de la danse

Record de fréquentation pour la Fête de la danse en Suisse

Des personnes dansent lors d&#039;une flashmob organisee simultanement dans 13 villes de Suisse a l&#039;occasion de la 20eme edition de la fete de la Danse ce samedi, 17 mai 2025 a Vevey. (KEYSTONE/C ...
La Fête de la danse a notamment vu à l'oeuvre des flashmobs devant un public conquis (photo d'archive).Image: KEYSTONE
Comme chaque année, le début du mois de mai est rythmé en Suisse par la Fête de la danse. L'édition 2026 s'est achevée sur un record de participation.
10.05.2026, 17:2810.05.2026, 17:28

La 21e édition de la Fête de la danse s’est achevée sur un record de fréquentation, avec 115 000 participants à travers 46 villes et communes suisses, dont une vingtaine en Suisse romande.

Pendant cinq jours, le festival a proposé quelque 600 représentations et 800 cours de danse, mêlant styles classiques, urbains et contemporains dans une atmosphère festive et participative. Cette édition a mis à l’honneur les formes de danse participatives, avec des flashmobs, bals contemporains et performances collectives, organisés notamment à Genève, Lausanne, Bienne ou encore Fribourg.

Coordonné par le Réseau Danse Suisse (Reso), le programme «Dance on Tour» a également permis à treize compagnies de se produire dans plusieurs villes du pays, mettant en lumière la création chorégraphique contemporaine suisse. La prochaine édition se déroulera du 19 au 23 mai 2027. (btr/ats)

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