Record de fréquentation pour la Fête de la danse en Suisse

La Fête de la danse a notamment vu à l'oeuvre des flashmobs devant un public conquis (photo d'archive). Image: KEYSTONE

Comme chaque année, le début du mois de mai est rythmé en Suisse par la Fête de la danse. L'édition 2026 s'est achevée sur un record de participation.

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La 21e édition de la Fête de la danse s’est achevée sur un record de fréquentation, avec 115 000 participants à travers 46 villes et communes suisses, dont une vingtaine en Suisse romande.

Pendant cinq jours, le festival a proposé quelque 600 représentations et 800 cours de danse, mêlant styles classiques, urbains et contemporains dans une atmosphère festive et participative. Cette édition a mis à l’honneur les formes de danse participatives, avec des flashmobs, bals contemporains et performances collectives, organisés notamment à Genève, Lausanne, Bienne ou encore Fribourg.

Coordonné par le Réseau Danse Suisse (Reso), le programme «Dance on Tour» a également permis à treize compagnies de se produire dans plusieurs villes du pays, mettant en lumière la création chorégraphique contemporaine suisse. La prochaine édition se déroulera du 19 au 23 mai 2027. (btr/ats)