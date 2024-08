Une rave party non autorisée démantelée dans le Jura

Echafaudages effondrés à Malley: «Il y avait eu plus de 100 contrôles»

La trance goa est un genre de musique qui a émergé dans les années 80 à Goa, en Inde. Elle est rattachée à la musique psychédélique et se caractérise par des rythmes rapides, des lignes de basse hypnotiques et des mélodies inspirées par la spiritualité. (jch/ats)

La police cantonale jurassienne a empêché samedi la tenue d'une fête non autorisée de musique électronique trance dans une cabane forestière près de Bassecourt. Elle a saisi une partie du matériel après avoir averti le Ministère public. L'organisateur de cette goa party fera l'objet d'un rapport de dénonciation.

