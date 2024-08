La chaleur, ce n'est pas seulement griller au bord du lac. Elle est aussi dangereuse. Keystone

Face à la canicule, la Suisse alémanique tente de copier les Romands

Le thermomètre a dépassé les 30 degrés ces derniers jours, ce qui est évidemment dangereux pour les personnes âgées. Pour lutter contre la chaleur, les cantons ont des approches différentes. Et les Romands sont bons élèves.

Michael Graber et Julian Spörri / ch media

Les seniors sont particulièrement nombreux à se rendre au cinéma à Genève en ce moment. Et c'est pour une raison bien précise: la canicule. Dans tout le pays, les températures maximales ont flirté avec les 35 degrés cette semaine. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par cette hausse des températures. Déshydratation, épuisement et coup de chaleur deviennent des dangers mortels.

Certains cantons suisses s'en inquiètent et appliquent un plan d'action canicule. Il s'agit d'un ensemble de mesures visant à mieux protéger la population contre ces très fortes chaleurs.

Et c'est là que les cinémas genevois entrent en scène. Au bout du lac, le «Plan canicule» prévoit entre autres que les seniors puissent assister gratuitement aux séances de l'après-midi dans les salles de cinéma climatisées afin d'échapper aux heures les plus chaudes de la journée. Le matin, l'entrée à la piscine couverte est également gratuite pour la population de plus de 65 ans.

Contrôle par téléphone et visite

Ces deux mesures illustrent de manière exemplaire le fonctionnement des plans d'action canicule. Si les températures moyennes atteignent plus de 25 degrés pendant plus de cinq jours consécutifs ou plus de 27 degrés pendant plus de trois jours, le médecin cantonal donne l'alerte. Il incombe alors aux autorités cantonales de prendre des mesures de prévention et de les communiquer. Les communes ont également des obligations.

Des procédures similaires sont actuellement en place en Suisse romande, du Valais à Fribourg et Neuchâtel en passant par Vaud. Le Tessin dispose également d'un plan d'action canicule depuis longtemps. Les mesures prises varient d'un canton à l'autre, certaines étant plus judicieuses que d'autres.

Un pilier important consiste à ce que les personnes à risque qui le souhaitent reçoivent un appel quotidien et, si nécessaire, la visite de professionnels. Dans le canton de Genève, tous les seniors sont informés de cette offre par courrier avant le milieu de l'été. Elle est très utilisée: l'année dernière, l'institution genevoise de soins à domicile (Imad) compétente a passé près de 21 000 appels téléphoniques et proposé plus de 300 visites pendant les deux vagues de chaleur. En revanche, à Lausanne, malgré l'envoi de 15 500 lettres, il n'y a eu que 140 contacts téléphoniques et une vingtaine de visites.

Les «cooling spots» doivent devenir accessibles

D'autres mesures visent à sensibiliser le grand public. Ainsi, le canton de Vaud gère un site web avec des conseils pour faire face aux températures élevées. Un podcast, des dépliants, mais aussi une recette de boisson hydratante à base d'orange et de citron visent à prévenir les coups de chaleur.

Alors que la Suisse romande agit depuis longtemps, les cantons alémaniques commencent à peine à se pencher sur la question. Ainsi, le canton de Berne vient de développer son propre plan, comme il l'a fièrement annoncé. Il s'agit en grande partie de «campagnes de sensibilisation», d'un système d'annonce et de la mise à disposition gratuite ou à prix réduit de «cooling spots» comme les cinémas et les musées.

D'autres cantons outre-Sarine s'efforcent également d'élaborer des plans similaires. Dans les grandes lignes, ils se ressemblent beaucoup. Les cantons romands ont montré la voie à suivre. Les plus grandes différences résident dans les mesures supplémentaires, le plus souvent architecturales, qui doivent permettre de créer davantage de fraîcheur lors des journées chaudes.

Mais est-il vraiment judicieux que chaque canton prépare son propre plan canicule? D'autant plus que la hausse des températures constitue un problème à l'échelle nationale. Le Parlement se prononcera bientôt sur le sujet. Deux interventions sur ce thème sont prêtes à être traitées par le Conseil national.

La coordination nationale a du sens

Toutes deux souhaitent que la Confédération se montre plus active. A plusieurs reprises, celle-ci a défendu le point de vue selon lequel de tels plans d'action étaient l'affaire des cantons et qu'il manquait des bases légales pour obliger les réticents à s'engager. En 2022, la demande d'un plan d'action coordonné contre la canicule, déposée par la conseillère Verte aux Etats Maya Graf (Bâle-Campagne), avait échoué.

Les nouvelles tentatives proviennent également des rangs des Verts. Et toutes deux de Genève. Alors que Nicolas Walder souhaite que l'on détermine quelles mesures seraient judicieuses, Delphine Klopfenstein Broggini va encore plus loin et demande des automatismes lorsqu'une nouvelle vague de chaleur s'annonce. Des valeurs seuils doivent être fixées. Une fois ces seuils atteints, des mesures sont mises en œuvre. Il en va de la protection de la population, écrivent les deux conseillers nationaux.

Nicolas Walder est clair dans l'exposé des motifs de son intervention:

«Des mesures telles que l'absence de chaleur à l'école, la limitation du trafic routier et aérien ou la réduction du temps de travail seraient mieux coordonnées au niveau national et en fonction de l'intensité et de la durée des canicules».

Même s'il souligne que l'autonomie des cantons ne doit pas être limitée, le pilotage central est nécessaire pour «pouvoir agir de manière plus cohérente et efficace en cas de canicule».

Au Conseil fédéral, les revendications de Walder et Klopfenstein Broggini se sont heurtées à un mur. De nombreux travaux seraient déjà en cours et la «mise en œuvre de mesures concrètes relève de la compétence des cantons». La Confédération soutiendrait toutefois les cantons et les communes «avec différentes aides», peut-on lire dans la réponse. On sait qu'au moins une conseillère fédérale devrait être d'un autre avis: Elisabeth Baume-Schneider avait encore cosigné l'intervention de Maya Graf en 2022.