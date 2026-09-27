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La Fête des vendanges de Neuchâtel a connu un grand succès

Sous un soleil radieux, ce sont près de 400 000 personnes qui ont participé à la 99e édition de la célébration.

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La Fête des vendanges de Neuchâtel a connu un franc succès pour sa 99e édition, sous un soleil généreux et une température encore estivale. La manifestation a attiré près de 400 000 visiteurs de vendredi à dimanche, davantage que l'an dernier avec 300 000 personnes.

Les comptages n'étaient pas définitifs dimanche en début de soirée, mais «on ne sera pas loin des 400 000 visiteurs», a indiqué dimanche à Keystone-ATS le directeur de la fête Naveen Begni. La raison principale est évidemment la météo, estivale, a-t-il ajouté.

Conséquence de ce climat, un comportement du public plus fluide dans les rues de la ville. Une belle ambiance, souligne le directeur, ravi, dimanche soir. Le bilan sécuritaire sera pour sa part livré lundi par la Police neuchâteloise.

Point d'orgue de l'événement, le corso fleuri du dimanche a une nouvelle fois rencontré son public, demeurant un grand classique. Le cortège comptait 15 chars et une chorale sur l'un d'eux.

De plus, il a offert aux spectateurs une «surprise olfactive en lien avec le thème de l'édition 2026, à savoir »L'alchimie des sens". Un parfum de lavande qui convenait bien avec le climat méridional du jour.

Le corso fleuri était par ailleurs le plus long de ces 20 dernières années, selon les organisateurs. Mis bout à bout, les chars représentaient, notamment en parcourant l'emblématique avenue du Premier-Mars, quelque 180 mètres d’un spectacle. Leur décoration a nécessité près de 10 tonnes de matière végétale.

En vue de la participation des cantons de Neuchâtel et du Jura à la fête zurichoise du Sechseläuten en 2028, une délégation du canton du Jura, qui est l'hôte d'honneur de Fête des vendanges cette année, a défilé en compagnie des membres du comité d'organisation du Sechseläuten. Ces derniers étaient vêtus de tenues traditionnelles.

Au-delà, la nouveauté la plus importante de la 99e édition était la mise en place d'un concours, qui a rythmé chacune des trois journées de la manifestation phare du chef-lieu cantonal. Le public a pu ainsi voter pour le meilleur stand le vendredi, le meilleur groupe musical le samedi et le meilleur char le dimanche.

Autre nouveauté dans la fête, qui marquera donc sa centième édition l'an prochain, l'installation d'une grande Tavolata, au Village suisse, organisée par une grande cave valaisanne. De longues tables partagées, fondues et raclettes au centre, ont réuni le temps d'un repas des inconnus devenus des voisins de table.

La manifestation a enfin proposé une nouvelle fois ses deux autres villages: le Vigneron à la rue du Seyon et l'Agri'culture à la place des Halles. Ce dernier a accueilli cette année six chalets consacrés aux spécialités jurassiennes, en hommage à l'invité d'honneur. (ats)