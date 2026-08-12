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Le Paravento, lieu festif incontournable du festival de Locarno

Vidéo: watson

Voici le lieu festif incontournable du Festival de Locarno

watson vous livre une adresse en vieille ville où aller faire la fête, danser sur de la musique live et faire des rencontres après avoir visionné des films.
12.08.2026, 16:5412.08.2026, 16:54
Frédéric Nejad Toulami
Frédéric Nejad Toulami

Le Festival du film de Locarno (TI) touche à sa fin ce week-end. Et si vous avez l'excellente idée de vous y rendre, nous vous donnons un super bon plan où passer du bon temps en soirée.

Sur place, tout le monde vous parlera de la Rotonda. Véritable institution à quelques mètres de la Piazza Grande, c'est le point de ralliement Off du festival, avec un accès gratuit à des bars, et une scène qui accueille concerts live et DJ sets.

La Rotonda est un espace événementiel et festif à ciel ouvert au centre de Locarno (TI), accessible gratuitement tous les soirs de 18h à environ 2 ou 3h pendant toute la durée du Festival du film, déb ...
La Rotonda, l'espace événementiel à ciel ouvert au centre de Locarno durant le festival.Image: dr

Mais watson préfère vous conseiller une adresse plus insolite qui accueille une foule festive dans la vieille ville. Que ce soit des Tessinois en goguette, des protagonistes du festival et autres Suisses avides de lieux branchouilles. Il s'agit du Teatro Paravento, situé via del Appiani. Ou plus exactement de ce qui se passe dans son arrière-cour, immense et en terrasse. Un lieu bohème et musical, à mi-chemin entre Budapest, Berlin et Barcelone. Vous êtes pourtant bel et bien au coeur de Locarno, au Tessin.

Chaque soir un concert live y est donné sur scène, tandis que divers bars et espaces, sous les lampions et des arbres, sont nichés dans un dédale où il faut se frayer un chemin au milieu d'une foule à l'âme joyeuse. Cette adresse ultra conviviale, gratuite, est un des secrets les mieux gardés des initiés. Les soirées dans la cour intérieure du Teatro Paravento constituent le pendant alternatif de la Rotonda pendant les deux semaines du festival au mois d'août .

Des acteurs de la culture romande au Paravento

Il n'est d'ailleurs pas rare d'y croiser des Romands, comme ce soir-là le directeur d'une institution culturelle vaudoise. A découvrir dans notre vidéo ci-dessous:

Vidéo: watson

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