Cette enseigne de vêtements à petit prix débarque en Suisse romande

Le groupe français de prêt-à-porter entame son implantation helvétique. Image: AFP

Kiabi, le géant français des fringues à prix doux, commence son implantation en Suisse avec l'ouverture de deux magasins en Romandie en 2026. D'autres ouvertures dans prévues dans la foulée.

Kiabi débarque à Fribourg et à Neuchâtel en avril. Se présentant comme le leader européen de la mode à petits prix pour les familles, le groupe français de prêt-à-porter entame, avec deux premiers magasins en Suisse romande, son implantation helvétique.

«L’ouverture de deux premiers magasins s’inscrit dans une volonté claire d’ancrage local, avec la création d’emplois» Kiabi, dans un communiqué en décembre dernier

Les deux boutiques, pensées comme des espaces «full family» sur une surface de plus de 700 m², ouvriront au sein de deux centres commerciaux: Marin Centre, dans le canton de Neuchâtel, opéré par Migros Neuchâtel-Fribourg, puis, pour la deuxième ouverture successive Fribourg Sud, opéré par Coop.

En parallèle des ouvertures physiques, KIABI lancera son site e-commerce kiabi.ch dès avril 2026. Disponible en quatre langues(français, allemand, italien et anglais), il permettra de répondre à la demande de l’ensemble du territoire suisse.

Le groupe, fondé en 1978 dans le nord de la France, est aujourd'hui présent dans 40 pays avec 647 points de contact. Il réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards d’euros (2,3 milliards de francs) et emploie près de 10 000 personnes de 83 nationalités.



Les enseignes suisses ouvriront leurs portes en mars. image: afp

Le groupe a pour ambition de «rendre une mode accessible, durable et responsable, pensée pour toutes les familles».

Pour ce qui est du marché suisse, KIABI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin: selon François Haimez, patron international du groupe, «ces deux premières ouvertures marquent une étape clé dans une trajectoire de développement progressive, avec l’objectif de déployer à terme 9 points de contact physiques jusqu'à 2030 en Suisse romande». (mbr)