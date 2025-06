A Charmey, la bataille de la télécabine fait rage

Esther Luciolla, opposante à l'extension hebdomadaire des ouvertures nocturnes de la télécabine de Charmey. image: watosn

Ce «paradis pédestre» fribourgeois se déchire à cause de sa télécabine

Dénonçant «une fuite en avant vers un tourisme de masse», un groupe d'habitants de la célèbre station gruérienne de Charmey s'oppose à l'extension des ouvertures de la télécabine aux heures nocturnes. Reportage.

Plus de «Suisse»

Ce mardi 10 juin, le ciel de Charmey, légèrement voilé par les particules des feux de forêt venues du Canada, est la chasse-gardée des parapentistes. Partis du village, ils ont rallié en télécabine leur aire d’envol située à 1600 mètres, Vounetz, l’un des nombreux sommets de la cordillère gruérienne. Des chèvres font les folles dans les hautes herbes d'alpage, heureuses des mois d’été qui arrivent.

Mais plus bas, on redoute juillet-août, la saison estivale et son pic touristique. «Que ce soit bien clair, je ne suis pas du tout opposée au tourisme, sinon je ne serais pas venue m’établir à Charmey avec mon mari il y a vingt ans», tient à préciser Esther Luciolla, professeure de géographie, d’histoire et d’éthique au cycle d’orientation de La Tour-de-Trême, qui accueille les élèves du district de la Gruyère.

«Fuite en avant vers un tourisme de masse»

Où est le problème, alors? Porte-parole de l’association «Vivre sous Vounetz» récemment créée et qui s'est dûment présentée à la population ce mercredi dans L’Echo de Charmey, Esther Luciolla, dont la maison est à l’à-pic du câble de la télécabine, dénonce une «fuite en avant vers un tourisme de masse».

Une cabine passant sur le toit d0un particulier dans le quartier de Chaudalla. image: watson

En 2020, TéléCharmey, l’exploitant des remontées mécaniques de la station des Préalpes fribourgeoises, a instauré des «nocturnes»: deux soirs par semaine, les vendredis et samedis, l’heure de fermeture de la télécabine est repoussée de 18h à 22h, été comme hiver. Cette année, du 1er juillet au 31 août, le jeudi passera à son tour en nocturne.

«On aimerait avoir droit à notre intimité»

Pour Esther Luciolla et la quinzaine d’habitants qu’elle représentent, beaucoup ne souhaitant pas apparaître médiatiquement, «trop, c’est trop».

«Quand la télécabine atteint son rythme de croisière, cela fait du bruit. De jour, cela ne pose pas de problème, mais le soir, on aimerait avoir droit à notre tranquillité et à notre intimité» Esther Luciolla

L'élargissement de l’offre touristique – l’ouverture de deux toboggans est pour bientôt – s’accompagne d’«autres nuisances», assure la porte-parole, une cinquantenaire mère de quatre enfants, chevelure et tempérament de lionne.

«Nous faisons face à un problème majeur de parking sauvage autour de chez nous, dans le quartier de La Chaudalla. Et comme si cela ne suffisait pas, la vitesse n’est même pas limitée à 30km/h, alors qu’on est ici en zone résidentielle, avec des petites routes. Il arrive que des voitures roulent à 50 ou plus, alors qu'il y a des enfants sur le bord de la chaussée. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce tourisme-là ne contribue pas au bien-être de Charmey, mais poursuit une banale logique de profit.» Esther Luciolla

Toboggan en construction sous le parcours de la télécabine. image: watson

Le 26 mai, «Vivre sous Vounetz» adressait une plainte à l’Office fédéral des transports (OFT), comme le veut la procédure dans ce genre de litige. L'association, qui souhaite que le nombre de «nocturnes» ne dépasse pas 24 dans l'année, soit 2 par mois en moyenne contre 8 aujourd'hui et prochainement 12 en juillet-août, y invoque «le droit des citoyens à la sphère privée» et réclame des «mesures contre les nuisances sonores». Le 7 juin, l’OFT, entrant en matière, répondait à l’association.

De toute beauté

En ce lendemain du lundi de Pentecôte, Charmey, «paradis pédestre», comme l'appelle un septuagénaire présent dans le village depuis les années 1950, resplendit de beauté. Les paysans et leurs tracteurs retournent les foins fauchés la veille ou l’avant-veille, le télécabine fonctionne au rythme pépère de la poya, la montée des vaches à l'alpage.

Claude Gendre est le directeur de TéléCharmey. Rencontré au bas de la télécabine, cet homme de 46 ans, solide barbu en t-shirt et casquette, est à la tête d’UBIC Group, une société spécialisée dans l’événementiel, le tourisme et la gastronomie. Notre interlocuteur le dit d’emblée: «On n’a pas envie de se mettre en conflit avec l’association "Vivre sous Vounetz". On veut une entente cordiale.»

Claude Gendre, directeur de TéléCharmey. image: watson

«On est très, très loin du tourisme de masse»

Il réfute les accusations de «tourisme de masse». «On en est très, très loin», affirme-t-il.

«Charmey n’a pas les millions de visiteurs venant du monde entier admirer les chutes de Lauterbrunnen, dans l’Oberland bernois. Les remontées mécaniques, chez nous, c’est 40 à 70 000 visiteurs l’hiver, 70 à 75 000 l’été. Quant aux ouvertures nocturnes, elles visent à proposer à notre clientèle les panoramas d'altitude, la restauration et les activités disponibles à ce moment-là. Cette offre en plus a pour vocation d'augmenter le nombre total de nos visiteurs.» Claude Gendre

«Si on n’innove pas, on périclite»

En déficit chronique, les remontées charmeysannes, ouvertes en 1962, avaient été mises en faillite en 2019. La même année, un groupe d’investisseurs privés reprenait l’affaire, avec pour mission d’en faire une réussite économique, la commune versant au pot 250 000 francs par an. D’où les «nocturnes», autrefois fois bien rares, d’où l’installation d’un accrobranche et le lancement prochain des toboggans. «Si on n’innove pas, on périclite», observe Claude Gendre, qui renvoie à «la fermeture d’installations à Château-d’Oex, aux Diablerets ou encore au Grand-Saint-Bernard».

Le directeur de TéléCharmey l'affirme telle une profession de foi:

«Les installations restent la colonne vertébrale d’un développement touristique en montagne»

Gonzague Charrière, syndic de Charmey. image: watson

Le monde est petit. Depuis peu à la retraite, le syndic de Charmey, Gonzague Charrière, 66 ans, est un ancien collègue de travail d’Esther Luciolla au cycle d’orientation de La Tour-de-Trême, dont il fut le directeur-adjoint pendant 20 ans. Garant du développement économique de sa commune, 2000 habitants, 18 millions de francs de budget, plus grande superficie du canton avec 112 km2, cet ancien professeur d'histoire, élu du Centre, ne cache pas que la plainte déposée auprès de l’OFT par «Vivre sous Vounetz» tombe mal.

Autour d’un express servi au «Pâtissier», tea-room situé face à l’administration communale, il rappelle à qui veut l'entendre que les remontées mécaniques, avant leur reprise en 2019 par des privés, accusaient un déficit annuel de 800 000 francs. Ce n’est pas le moment, comprend-on, de mettre en difficulté une entreprise en pleine relance, qui plus est dotée d’une subvention communale.

La commune ne manque pas d'atouts. Ensemble, ils forment ensemble cohérent qu'il serait dommage de fragiliser. Le syndic en dresse l'inventaire:

«Son Hôtel Cailler et ses bains, sa banque, sa boucherie, son médecin, son dentiste, son supermarché, sa boulangerie, sa piscine couverte, son bus, ses restaurants, son hôtellerie, ses remontées mécaniques, une patinoire l'hiver, ses sentiers de randonnée, son agriculture de montagne avec ses quinze chaudrons dédiés à la production de vacherin et de gruyère d’alpage.» Gonzague Charrière

Charmey n’est pas Verbier, surtout pas, mais ce sont tout de même 150 000 nuitées à l'année en élargissant le périmètre.

Gonzague Charrière en convient cependant:

«Il y a un problème de parking et de 30 à l’heure» Gonzague Charrière

Avant de remettre son tablier en 2026, le syndic aimerait bien, à ce propos, avoir fait approuver par le canton son Plan d’aménagement local, le PAL. Qui prévoit la construction d’un parking en extérieur de 200 places et la limitation à 30 km/h de la circulation sur la route des Arses qui mène au quartier de la Chaudalla, où résident Esther Luciolla et d’autres habitants excédés.

Vue depuis le sommet de Vounetz, au-dessus de Charmey. image: watson

C'est l'histoire d'un Genevois...

Au village, on n'est pas loin de vouloir faire passer la porte-parole de «Vivre sous Vounetz» pour une «citadine», bien que les promoteurs de TéléCharmey aient peut-être «mis la charrue avant les bœufs en instaurant des nocturnes sans mise à l'enquête publique préalable», fait-on aussi observer dans un délicat exercice d'équilibre des torts. Ce commerçant à la retraite a une histoire rigolote.

«Mon oncle louait un logement à la montagne à un Genevois depuis vingt ans. Un jour, le Genevois a demandé à mon oncle s’il pouvait acheter un bout de terrain pour construire. Mon oncle a dit d’accord. Un an après la fin de travaux, le Genevois a déposé plainte à cause du bruit fait par les poules et les cloches des vaches.» Un commerçant à la retraite

Véridique? Cette histoire est censée illustrer l’inconséquence de «ces gens qui achètent à la montagne en connaissance de cause». «Je sais bien que certains essaient de me faire passer pour une quasi-étrangère», rétorque Esther Luciolla, dont les états de service démontrent plutôt le contraire: elle préside le club de natation de Charmey et la fédération fribourgeoise de natation.

«Moi qui ai vécu au Brésil, je trouve anormal que des gens, ici, aient peur de prendre la parole sur la question du développement touristique. On devrait se sentir libre de parler de ce qui nous concerne» Esther Luciolla

Une rue à Charmey. image: watson

Il va falloir à présent trouver un terrain d’entente. Personne ne veut la guerre, jurent les parties en conflit. Le compromis se trouve peut-être sous une pierre au fond des gorges de la Jogne, cet autre atout touristique de Charmey, qui en compte tant.