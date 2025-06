Frédéric Ducrest. image: dr

Cet ex-directeur d'école dénonce un «acharnement» à son encontre

L'ex-directeur d'école fribourgeois Frédéric Ducrest, licencié en janvier 2024 par l'autorité cantonale pour des divergences de vues pédagogiques, est poursuivi en justice par l'inspecteur scolaire qu'il brocarde dans un livre sans toutefois cité son nom.

La semaine dernière, Frédéric Ducrest, l’ancien directeur du Cycle d’orientation (CO) de La Tour-de-Trême, dans le canton de Fribourg, apprenait que l’inspecteur scolaire dépeint dans son livre Tout comme il faut! (éditions de l’Hèbe) a déposé une plainte pénale contre lui, relate mardi La Liberté.

En janvier 2024, Frédéric Ducrest avait été licencié de son poste de directeur du CO gruérien par la cheffe du Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC), Sylvie Bonvin-Sansonnens, qui lui reprochait, entre autres, l’embauche d’un ou plusieurs remplaçants n’ayant pas nécessairement passé tous les diplômes du professorat ou des amendes de deux francs infligées aux élèves ayant oublié leur clé de casier. watson avait consacré une enquête à cette affaire. 👇

Mais ce sont surtout ses prises de position publiques en faveur d’une école axée sur la transmission verticale des savoirs qui lui coûtaient son poste à l'heure de «tout participatif».

L’inspecteur en question s’est senti visé et diffamé dans Tout comme il faut!, présenté comme un récit et dans lequel Frédéric Ducrest revient sur son licenciement tout en livrant sa conception de l’enseignement, partant, du monde.

Joint par watson, Frédéric Ducrest confie:

«Je regrette évidemment le dépôt de cette plainte. A aucun moment le nom de l’inspecteur ne figure. J’ai donné à mon récit une dimension littéraire. Visiblement, la personne qui me poursuit en justice confond le littéral et le littéraire.» Frédéric Ducrest

Le même inspecteur a également déposé plainte contre une enseignante du CO de La Tour-de-Trême, révèle encore La Liberté. Dans un spectacle donné en avril dernier dans le cadre des 20 ans d’existence du CO tourain, elle a tenu à livrer aux spectateurs ce qu’elle avait sur le cœur, affirmant qu’il était pour elle «très violent d’être sur cette scène en sachant que sont présents dans la salle Mme la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens et l’inspecteur scolaire qui ont pris la décision de licencier notre directeur».

«De son côté, écrit La Liberté, la DFAC confirme avoir connaissance du dépôt de ces plaintes, actuellement à l’examen auprès du Ministère public.» La porte-parole de la DFAC, Marianne Meyer Genilloud, indique à notre confrère:

«L’Etat employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la protection des membres de son personnel qui font l’objet de menaces ou d’attaques présumées injustifiées pour des motifs liés à l’exercice conforme de leur fonction.» Marianne Meyer Genilloud, porte-parole de la DFAC

Frédéric Ducrest commente:

«Je trouve violente cette manière étatique d’agir. Il y a là un acharnement à réduire toute forme de liberté de pensée» Frédéric Ducrest, à watson

A l’époque de son licenciement, la grande majorité du corps enseignant du CO de La Tour-de-Trême avait apporté son soutien à celui qui, vingt ans plus tôt, avait inauguré cet établissement au poste de directeur. Chacun se retrouvait dans sa conception «classique» de l’enseignement, qui mêlait «fermeté et bienveillance».

Le syndic de Charmey en soutien

Le hasard fait qu’à l’occasion d’un reportage à Charmey (FR) que les lectrices et lecteurs de watson pourront lire dès ce jeudi matin, nous avons rencontré le syndic de cette station fribourgeoise, Gonzague Charrière, qui fut pendant 20 ans l’adjoint de direction de Frédéric Ducrest au CO tourain.

«Je ne tiens pas à m’exprimer sur la plainte déposée contre lui, mais ce que je peux dire, c’est que je me suis toujours retrouvé dans ses convictions et visions pédagogiques» Gonzague Charrière, syndic de Charmey

Agé de 58 ans, Frédéric Ducrest n'a pas retrouvé de travail. Il sera en fin de droits en août prochain.