Fribourg: des nouveaux panneaux débarquent sur les autoroutes

De nouveaux panneaux débarquent sur les autoroutes fribourgeoises

Le canton modernise ses panneaux touristiques pour séduire les visiteurs et affirmer une image cohérente, à 465 000 francs la transformation.
23.10.2025, 12:2223.10.2025, 12:22

Fribourg accueille depuis peu ses visiteurs automobilistes avec de nouveaux panneaux touristiques. Ces derniers, installés progressivement sur les autoroutes A1 et A12, mettent en valeur les «richesses» du canton. Le coût global du projet se monte à 465 000 francs.

Les panneaux installés entre 1984 et 2001 étaient devenus obsolètes tant sur le plan graphique que réglementaire, a indiqué jeudi devant la presse à Sévaz l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT). Leur renouvellement constitue une étape importante pour la mise en valeur de contenus culturels, naturels et patrimoniaux du canton.

Voici les panneaux

Le canton modernise ses panneaux touristiques pour séduire les visiteurs et affirmer une image cohérente, à 465’000 francs la transformation.
Image: Union fribourgeoise du tourisme
Image: Union fribourgeoise du tourisme
Image: Union fribourgeoise du tourisme
Image: Union fribourgeoise du tourisme
Image: Union fribourgeoise du tourisme
Image: Union fribourgeoise du tourisme
Image: Union fribourgeoise du tourisme

Chacun des 16 panneaux a été financé par la région concernée pour 19 000 francs: quatre pour La Gruyère Tourisme et la Région Lac de Morat, deux pour Fribourg Tourisme et Région, Les Paccots – La Veveyse Tourisme, l’Office du tourisme de Romont et sa région et Schwarzsee-Senseland Tourismus. Le solde est assumé par l’UFT et le canton.

La région de la Broye avait participé au renouvellement des panneaux autoroutiers du canton de Vaud en 2021. Dès lors, ces derniers sont déjà en conformité avec les nouvelles instructions fédérales. En ce qui concerne les nouveaux, l’agence de communication fribourgeoise By The Way Studio a remporté le mandat de création en novembre 2021.

Pourquoi ce changement?

Les visuels, «simples, emblématiques et immédiatement compréhensibles en moins de deux secondes», ont été validés en 2022 par les six organisations touristiques régionales (OTR). Après 19 mois de démarches et d’ajustements, l’autorisation de l’Office fédéral des routes (OFROU) a été obtenue le 14 octobre 2024.

Pour rappel, la démarche est le fruit d'un postulé déposé en 2019 par les députés centristes Jean-Pierre Doutaz et Laurent Dietrich. Le texte était intitulé «changement des panneaux touristiques d’annonce et d’accueil sur les autoroutes». Il visait à moderniser et harmoniser la signalisation touristique cantonale.

Image cohérente

Son objectif était de se conformer aux instructions fédérales de 2012 et d’offrir une image «cohérente et représentative» de la destination Fribourg. Sous la coordination de l’UFT, un groupe de travail a réuni les OTR, le bureau d’études Signaxis, le Service des ponts et chaussées et le bureau d’ingénieurs MGI.

Les travaux ont débuté le 6 octobre dernier par la pose du premier panneau «Les Paccots – La Veveyse», en direction de Berne. L’installation des 15 autres nouveaux panneaux et la dépose des anciens se poursuit jusqu’à fin novembre. (jah/ats)

