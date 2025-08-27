La Suisse romande pourrait moderniser une prison très critiquée

La Suisse romande pourrait moderniser une prison critiquée

La Prison centrale de Fribourg vit-elle ses derniers jours? Un projet à 53 millions veut la remplacer par un site moderne à Bellechasse.

Plus de «Suisse»

Un comité interparti appelle le peuple fribourgeois à soutenir le 28 septembre le crédit d’engagement pour la construction d’une nouvelle Prison centrale sur le site de Bellechasse, à Sugiez. Le projet est une nécessité absolue pour la sécurité publique, estime-t-il.

Rassemblant des représentantes et représentants de tous les groupes politiques du Grand Conseil, le comité a présenté, mercredi à Fribourg, ses arguments en faveur du crédit de 53,06 millions de francs. Les intervenants ont mis encore en exergue le «respect des droits humains et l’efficacité du système pénitentiaire».

Bellechasse. Keystone

L'objet est soumis au référendum financier obligatoire. Devant le Grand Conseil, le décret a été avalisé en mai dernier, par 97 voix sans opposition et 1 abstention. Plus loin, le comité interparti a évoqué une «infrastructure qui profite à toute la société» ainsi qu'un «investissement réfléchi et stratégique».

Que des avantages

A ses yeux, la nouvelle Prison centrale installée dans la région du Mont-Vully bénéficiera au «personnel pénitentiaire, aux personnes détenues, aux proches des détenus, aux habitants de la vieille ville de Fribourg et à l'ensemble de la collectivité». Le site de Bellechasse connaîtra du coup une nouvelle extension.

Image: watson

La position du comité interparti est défendue également par le Conseil d'Etat. Pour rappel, le projet a pour objectif principal de déplacer sur le site de Bellechasse de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) la vétuste Prison centrale et la Maison de détention «Les Falaises», sises en basse-ville de Fribourg.

Ouverte en 1893, l’actuelle Prison centrale est «vétuste, inadaptée et critiquée par les instances nationales et européennes de prévention de la torture», a rappelé le comité. Le projet de Bellechasse permettra de réunir tous les régimes de détention et la prise en charge médicale sur un seul site.

Pas un luxe

L'évolution garantira l'exploitation des infrastructures existantes, «en générant des synergies qui permettront de réaliser des économies à long terme». Le développement prévu est conçu selon des critères de fonctionnalité, de durabilité et de rationalité économique.

«Le projet n’est donc pas un luxe» Le comité interparti

Il constitue un «outil indispensable pour garantir la sécurité et l’efficacité du système pénitentiaire». «Une prison moderne est un signe de force pour un Etat qui assume pleinement ses responsabilités», ont conclu les membres du comité, en appelant à voter oui le 28 septembre. (jah/ats)