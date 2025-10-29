Une maman lynx tuée en toute illégalité en Romandie

Un acte de braconnage suscite l’indignation en Gruyère: une femelle lynx a été tuée par balles. Ses petits ont peu de chances de survie.

Plus de «Suisse»

Un cas de braconnage sur un lynx est survenu sur le territoire de la commune de La Roche (FR), en Gruyère. L'individu, une femelle âgée de 8 ans environ, a été découvert mort le 17 octobre. Il présentait des blessures compatibles avec des impacts de projectiles.

L’autopsie de l'animal a confirmé un cas de braconnage remontant à sept à neuf semaines, a fait savoir mercredi le Service des forêts et de la nature (SFN). A la suite d’une information transmise par une tierce personne, le cadavre du lynx, nommé B606, a été découvert par un garde-faune.

Image: Service de la forêt et de la nature

La femelle morte présentait des tétines bien développées. Une situation qui suggère qu’elle a mis bas cette année d’un ou plusieurs jeunes lynx, désormais orphelins, précise le SFN dans son communiqué. Les chances de survie de ces derniers sont désormais très faibles.

Enquête en cours

Des blessures compatibles avec des impacts de projectiles ont été constatées au niveau des pattes lors de la découverte de l’individu. Conformément aux directives en vigueur, l’animal a immédiatement été transféré au Centre de médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) à Berne pour une autopsie.

Au-delà, une enquête est en cours pour retrouver la personne à l’origine du tir. Le SFN a lancé un appel à témoins. Pour rappel, le tir de lynx est strictement interdit, l'espèce étant protégée par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages.

Toute personne commettant un cas de braconnage sur un lynx encourt une peine privative de liberté d’un an ou plus, ou une peine pécuniaire de plusieurs milliers de francs. (jah/ats)