Il n'aurait jamais dû insulter des cantonniers fribourgois

Fribourg adopte une politique de tolérance zéro face aux insultes et menaces envers les cantonniers. Cette histoire le prouve.

Le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère a jugé un automobiliste coupable de violation grave des règles de circulation et d’injures. Ce dernier avait dépassé en 2023 de manière téméraire, puis fait un doigt d'honneur à des cantonniers occupés à des travaux de fauche à La Roche (FR).

«Ce jugement est un signal fort contre toute forme d’incivilités envers le personnel d’entretien des routes ainsi qu’un appel à la prudence et au respect», a indiqué vendredi l'Etat de Fribourg. Ce dernier a relevé que le tribunal a estimé que le comportement de l’automobiliste avait sérieusement mis en danger les cantonniers et que le geste de doigt d’honneur constituait une injure formelle.

Ce geste peut coûter cher à Fribourg (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

L'automobiliste a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à raison de 70 francs par jour (avec sursis de deux ans), ainsi qu’à une amende supplémentaire de 600 francs. Le prévenu devra également s’acquitter des frais de procédure et des frais d’avocat du cantonnier principalement concerné. Il a renoncé à faire appel du jugement.

Tolérance zéro

L'Etat de Fribourg souligne la problématique croissante des incivilités envers les cantonniers. Le Service des ponts et chaussées (SPC) constate fréquemment des incidents impliquant des injures, des gestes grossiers, des menaces et des mises en danger lorsque le personnel effectue des travaux d’entretien routier.

«De tels comportements sont inacceptables et menacent la sécurité des collaborateurs et des collaboratrices qui veillent avec rigueur à celle de nos routes», a ajouté le canton. Ce dernier a précisé qu'il encourage les collaborateurs à signaler systématiquement les actes répréhensibles et qu'il réaffirme une politique de tolérance zéro envers les incivilités. (jah/ats)