Il n'aurait jamais dû voler de la vodka chez Denner

Ce printemps, un jeune homme de 27 ans domicilié dans la région d'Aarau a catégoriquement refusé de payer deux bouteilles de vodka chez Denner, avant de menacer une employée. Il a été condamné à plusieurs peines sévères par ordonnance pénale.

Niclas Zettergren / ch media

On l'a tous remarqué. Que ce soit lors d'une soirée conviviale dans votre bar préféré ou lors de vos achats au supermarché, le prix des boissons alcoolisées peut vite s'avérer élevé. Ce printemps, un Erythréen originaire de la région d'Aarau a voulu s'épargner ces frais en ne payant pas deux bouteilles de vodka-citron vert dans une succursale Denner.

La succursale Denner à Doettingen (Döttingen). Image prétexte: Sandra Ardizzone

Alors qu'il s'apprête à sortir du magasin avec son alcool, une employée qui l'a remarqué le somme de payer sa marchandise. Plutôt de se montrer coopératif et s'acquitter du montant, le prévenu préfère proférer des insultes et autres noms d'oiseaux.

«N**** ta mère» L'une des insultes proférées par le prévenu.

Selon une ordonnance pénale du ministère public argovien, alors que l'individu est sur le point de tourner les talons et de partir, la vendeuse réitère qu'il lui faut payer l'alcool. Au lieu de céder, il l'insulte à nouveau. L'employée se montrant toute aussi remontée, il se tourne vers elle et lève la main, dans laquelle il tient toujours une bouteille de vodka, faisant mine de la frapper. Intimidée, la victime esquive et recule. Il n'y aura pas, heureusement, d'altercation physique.

Conclusion de l'affaire

Le comportement malhonnête et agressif du prévenu aura néanmoins son lot de conséquences. Comme il ressort de l'ordonnance pénale, le jeune homme s'est rendu coupable de menaces, d'injures et d'un vol mineur. Le ministère public lui a infligé les peines suivantes:

Une peine d'emprisonnement de 30 jours, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de trois ans, moins deux jours de détention provisoire;

Une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis si le délai d'épreuve est de trois ans;

Une amende de 300 francs.

A cela s'ajoutent les frais de l'ordonnance pénale de 900 francs et les frais de police de 169 francs. Une allocation d'environ 2035 francs a été accordée au défenseur d'office. Le prévenu devra également prendre en charge cette somme dès que sa situation économique le permettra. Les éventuelles prétentions civiles ont été renvoyées à la voie civile. Le jugement sera inscrit au casier judiciaire.

Les bouteilles de vodka-citron vert saisies ont été confisquées et détruites après l'entrée en vigueur de l'ordonnance pénale. Elles auraient coûté 53,90 francs.

(Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)