Ce Suisse n'aurait jamais dû voler un Balisto chez Migros

Un Suisse de 57 ans a volé un Balisto à 1,50 franc dans le Migrolino de la gare de Zofingue. Mais il s'est fait prendre et l'amende est salée: il doit payer cent fois le prix de la barre chocolatée. Mais cela n'est-il pas un peu exagéré? Voilà ce qu'en dit le ministère public.

Simone Brändlin / ch media

Ce Balisto restera sans doute longtemps dans la mémoire de cet Argovien. En mai, l'homme de 57 ans s'est rendu au Migrolino de la gare de Zofingue et y a dérobé un Balisto Yoberry d'une valeur de 1,50 franc. Or, il a été pris la main dans le sac et l'infraction a été dénoncée. Il a donc été condamné à une amende de 150 francs par ordonnance pénale du ministère public argovien. Il doit en outre payer des frais d'un montant de 300 francs.

Voici le butin, un Balisto aux «fruits des bois» argoviatoday/chmedia

Dénoncer les vols pour dissuader

A partir de quelle valeur les collaborateurs de Migrolino portent-ils plainte pour vol? Une politique de tolérance zéro est-elle appliquée? Voici la réponse de l'entreprise:

«Les points de vente Migrolino sont exploités en franchise par des entrepreneurs indépendants. Il est donc de la compétence de chaque partenaire franchisé de décider pour quels délits une plainte est déposée. Ces plaintes pénales doivent aussi servir à dissuader les auteurs de commettre d'autres infractions pénales de ce type».

Et tout vol porté à la connaissance de la justice et pour lequel la personne lésée demande des poursuites doit être traité par le ministère public compétent, quel que soit le montant du préjudice.

«Nous avons un devoir de poursuite» Adrian Schuler, porte-parole du parquet général d'Argovie

Adrian Schuler précise: «Nous ne pouvons pas contourner la loi simplement parce que nous la trouvons disproportionnée. Cela pourrait même être punissable: soustraire quelqu'un à la poursuite pénale est un acte de favoritisme selon l'article 305 du Code pénal et un délit.»

Pas d'amende pour un vol mineur

De plus, les délits et les infractions de ce type ne peuvent pas être traités par une amende d'ordre infligée par la police, et ce pour une raison: le vol de faible importance ne figure pas dans le catalogue des amendes d'ordre. «Après la constatation des faits par la police, le ministère public délivre une simple ordonnance pénale», poursuit Adrian Schuler.

Mais qui fixe le montant de l'amende, et celui-ci dépend-il de la valeur du vol? Le porte-parole du Ministère public cantonal répond: «Les recommandations des ordonnances pénales indiquent une limite inférieure de 100 francs pour les délits mineurs contre le patrimoine». Selon la situation et le comportement, cette limite peut être adaptée.

L'ordonnance pénale ne précise pas si l'amateur de Balisto a pu manger son butin ou si celui-ci lui a été confisqué.

Traduit et adapté par Tanja Maeder