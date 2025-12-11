en partie ensoleillé
Fribourg: deux suspects pour des déprédations dans un cimetière

Deux suspects pour des déprédations dans un cimetière fribourgeois

Il y a quelques semaines, des déprédations ont été commises dans un cimetière de la banlieue fribourgeoise. Deux suspects ont été arrêtés.
11.12.2025, 14:2311.12.2025, 14:23

Les auteurs présumés de déprédations commises dans le cimetière de Villars-sur-Glâne (FR) le 27 novembre dernier ont été identifiés et arrêtés par la police cantonale. Il s’agit de deux hommes: un ressortissant marocain de 34 ans et un ressortissant algérien de 39 ans.

A ce stade des investigations, les motivations des auteurs présumés demeurent inconnues, a fait savoir jeudi la police. Les deux suspects ont été placés en détention provisoire et l’enquête se poursuit sous la conduite du Ministère public, précise le communiqué.

Les auteurs présumés ont été interpellés pas plus tard que mardi. Les actes de vandalisme commis dans le cimetière de Villars-sur-Glâne, commune voisine de Fribourg, ont endommagé un mur cinéraire et plusieurs «niches». Des urnes ont aussi été déplacées.

(ats/acu)

