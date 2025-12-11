La Confédération enquête sur Apple à cause de Twint

La Commission de la concurrence réagit aux signaux d’alarme lancés par le prestataire de paiement Twint. Cela pourrait avoir des conséquences pour les consommateurs suisses.

Plus de «Suisse»

La Commission de la concurrence (Comco) enquête sur le géant technologique Apple. Elle souhaite clarifier si l'accès octroyé par le fabricant d'iPhone aux interfaces NFC pour les fournisseurs d'applications suisses est «problématique au regard du droit de la concurrence», indique-t-elle jeudi.

De quoi on cause?

L'accès à la plateforme NFC (Near Field Communication) et SE sur les appareils iOS est notamment utilisée pour les paiements. Des fournisseurs comme Twint déplorent le fait que les autres applications ne puissent pas concurrencer efficacement Apple Pay pour les paiements sans contact sur les appareils iOS.

Jusqu'en 2024, Apple refusait aux fournisseurs tiers l'accès à l'interface NFC des appareils iOS, alors qu'il est librement disponible sur les appareils Android. Depuis juillet 2024, Apple doit octroyer gratuitement à des fournisseurs tiers un accès à l'interface NFC pour les appareils iOS sur les territoires de l'UE et de l'EEE.

Il faut encore un code QR pour payer à la caisse avec Twint. Image: keystone

La Commission de la concurrence a ensuite été en contact avec Apple pour permettre aux fournisseurs d'applications suisses d'accéder à la plateforme NFC et SE sur les appareils iOS. Apple leur a octroyé cet accès fin 2024, explique la Comco dans son communiqué.

Dans le cadre de son enquête, ouverte mercredi, la Comco examine:

«Si ces modalités différentes pour la Suisse sont conformes au droit suisse des cartels»

Elle continue de réunir différentes informations en provenance des acteurs du marché.

Twint envisage une action en justice

Il y a quelques jours, on apprenait que le système de paiement numérique helvétique Twint envisageait une action en justice contre le géant technologique américain. En effet, la fonction de paiement d'Apple – un double-clic sur le bouton latéral de l'iPhone – ne fonctionne en Suisse que si les utilisateurs ont enregistré leur carte de débit ou de crédit sur Apple Pay.

Twint et les autres développeurs suisses peuvent déjà accéder à NFC et SE grâce à une solution qui exploite une puce intégrée dans les iPhones, a réagi Apple. Cela leur permet de proposer des transactions sans contact depuis leurs propres applications. (jah/ats)