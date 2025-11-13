faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Jura bernois

Sunrise à Soncebos-Sombeval: 20 foyers privés d’internet

Une vue aerienne du village de Sonceboz-Sombeval le mercredi 6 mars 2024. (KEYSTONE/Laurent Merlet)
Sonceboz-Sombeval, le mercredi 6 mars 2024.Image: KEYSTONE

«J’ai appelé 22 fois»: ces Romands ont un problème avec Sunrise

Dans ce village du Jura bernois des clients Sunrise attendent depuis un mois la réparation d’un câble défectueux qui les a coupés d’internet.
13.11.2025, 15:0725.11.2025, 11:07

Une vingtaine de foyers de Sonceboz-Sombeval vivent sans internet ni télévision depuis le 18 octobre, selon le Journal du Jura. Dans les rues du Soleil et de l’Euchette, les clients de Sunrise enchaînent les appels infructueux au service client, tandis que la panne demeure.

Toujours d’après le Journal du Jura, les clients racontent être laissés sans explication. «Le lendemain matin, plus rien ne fonctionnait», résume une habitante, qui dit avoir appelé immédiatement Sunrise. On lui aurait simplement répondu que «24 autres personnes étaient touchées». Plusieurs clients décrivent à nos confrères une communication minimale, parfois décousue. L'une d'elle:

«Une téléphoniste m’a dit qu’elle n’avait aucune idée d’où j’habitais»

Une autre affirme avoir dû envoyer une lettre recommandée pour obtenir la garantie de ne pas payer ses factures pendant la panne. «On a vraiment l’impression d’être au bout du monde pour eux», déplore un habitant auprès de nos confrères qui dit avoir appelé l’opérateur «22 fois». Sunrise lui a envoyé une nouvelle box – «qui ne fonctionne évidemment pas» –, puis proposé une box 5G en prêt. Mais cette solution montre ses limites: connexion ralentie, impossibilité de regarder la télévision en direct. «Le soir, ça rame», résume le témoin.

Sunrise gagne du terrain

Le Journal du Jura précise qu’un technicien a pourtant identifié l’origine exacte de l’anomalie, située en contrebas des rues touchées. Mais la réparation nécessite d’ouvrir une route communale, opération soumise à autorisation. Cette dernière a été délivrée. Il s'agit maintenant de creuser.

Affaire à suivre. (jah)​

Ici 👇

Des Romands privés d'Internet: Sunrise donne une étonnante raison
L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Xpeng dévoile son incroyable robot humanoïde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Comme nous voulons continuer à modérer personnellement les débats de commentaires, nous sommes obligés de fermer la fonction de commentaire 72 heures après la publication d’un article. Merci de votre compréhension!
1
Ce Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt
Un Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt. Un projet à 500 millions de francs pour 1000 logements.
Dans les stations touristiques d'altitude, trouver du personnel saisonnier qualifié est parfois compliqué. Mais il y a pire: se loger quand la pénurie immobilière s'installe et que les loyers prennent l'ascenseur. A Zermatt, dans les Alpes valaisannes, le village de 6000 habitants devient, durant la haute saison hivernale, une ville qui abrite 40 000 personnes.
L’article