Sonceboz-Sombeval, le mercredi 6 mars 2024. Image: KEYSTONE

«J’ai appelé 22 fois»: ces Romands ont un problème avec Sunrise

Dans ce village du Jura bernois des clients Sunrise attendent depuis un mois la réparation d’un câble défectueux qui les a coupés d’internet.

Une vingtaine de foyers de Sonceboz-Sombeval vivent sans internet ni télévision depuis le 18 octobre, selon le Journal du Jura. Dans les rues du Soleil et de l’Euchette, les clients de Sunrise enchaînent les appels infructueux au service client, tandis que la panne demeure.

Toujours d’après le Journal du Jura, les clients racontent être laissés sans explication. «Le lendemain matin, plus rien ne fonctionnait», résume une habitante, qui dit avoir appelé immédiatement Sunrise. On lui aurait simplement répondu que «24 autres personnes étaient touchées». Plusieurs clients décrivent à nos confrères une communication minimale, parfois décousue. L'une d'elle:

«Une téléphoniste m’a dit qu’elle n’avait aucune idée d’où j’habitais»

Une autre affirme avoir dû envoyer une lettre recommandée pour obtenir la garantie de ne pas payer ses factures pendant la panne. «On a vraiment l’impression d’être au bout du monde pour eux», déplore un habitant auprès de nos confrères qui dit avoir appelé l’opérateur «22 fois». Sunrise lui a envoyé une nouvelle box – «qui ne fonctionne évidemment pas» –, puis proposé une box 5G en prêt. Mais cette solution montre ses limites: connexion ralentie, impossibilité de regarder la télévision en direct. «Le soir, ça rame», résume le témoin.

Le Journal du Jura précise qu’un technicien a pourtant identifié l’origine exacte de l’anomalie, située en contrebas des rues touchées. Mais la réparation nécessite d’ouvrir une route communale, opération soumise à autorisation. Cette dernière a été délivrée. Il s'agit maintenant de creuser.



Affaire à suivre. (jah)​