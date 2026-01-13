brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Le syndic de Fribourg s'en va et revient sur une «frustration»

Le syndic de Fribourg s'en va et revient sur une «frustration»

Après dix ans comme syndic et 25 ans de politique, Thierry Steiert quitte son poste à la tête de la ville.
13.01.2026, 10:2913.01.2026, 10:30
Thierry Steiert, syndic de Fribourg, pose pour le photographe lors d&#039;une conference de presse de la nouvelle identite visuelle de la ville de Fribourg ce mardi 7 octobre 2025 a Fribourg. (KEYSTON ...
Thierry Steiert.Keystone

Le syndic de Fribourg Thierry Steiert, qui fêtera ses 63 ans sous peu, s'apprête à quitter la politique, après 10 ans dans sa fonction et 15 ans au Conseil communal. Le magistrat socialiste dit partir non sans regret, mais avec le soulagement de «retrouver une vie presque normale».

Thierry Steiert se félicite néanmoins d’avoir choisi la politique: «Tout compte fait, c’était un bon choix. Cette fonction, que j’ai prise au sérieux, m’a permis de réaliser beaucoup de choses», a indiqué Thierry Steiert, frère cadet du conseil d'Etat Jean-François Steiert, dans une interview parue mardi dans La Liberté.

«Leader mais pas trop», disait de lui-même Thierry Steiert en 2016, soucieux de mettre l’accent sur le travail du collège plutôt que sur sa personne. Parmi ses satisfactions, il mentionne la transformation des services industriels de la ville en sociétés anonymes, en tant que conseiller communal durant la législature 2011-2016.

Grand Fribourg

En tant de syndic, Thierry Steiert, avocat de formation, cite encore dans les colonnes du quotidien fribourgeois la restructuration du Service des ressources humaines, la «modernisation» de l’administration, le lancement d’une charte de développement durable ou le lancement de nombreux projets pour le rayonnement de la ville.

Au titre des déceptions, celui qui est aussi député évoque l'échec de la fusion du Grand Fribourg en 2021, qui aurait pu constituer une entité communale de 80 000 habitants. «Cela a été une source de frustration. Nous nous étions lancés dans une démarche sérieuse, soutenus par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat», se souvient-il. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Paris s'est transformée en station de ski
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le PS demande la «mise en retrait» de Valérie Dittli
Une délégation du Grand Conseil vaudois a enquêté sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois aux mains de la ministre. Le management de cette dernière est fortement critiqué. Si la principale intéressée se dit «prête à poursuivre», pour les socialistes vaudois, c’est niet.
La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci révèle «des lacunes managériales, une défiance envers l'administration et des décisions insuffisamment assumées».
L’article