Police

3 ans de prison pour dix minutes de course-poursuite sur l'A1

Il défie la police, le Tribunal fédéral ne lui fait aucun cadeau

La plus haute juridiction suisse confirme trois ans de prison pour un chauffard ayant multiplié les infractions lors d’une course-poursuite sur l’A1.
12.12.2025, 12:00
Dix feux rouges brûlés, une voiture de police percutée et aucun remords judiciaire: le Tribunal fédéral confirme une condamnation lourde et définitive.
Un chauffard perd sur toute la ligne devant le Tribunal fédéral.Image: Shutterstock

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un jeune automobiliste qui a écopé de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, après 10 minutes de course-poursuite avec la police argovienne.

La peine privative de liberté a été complétée par 180 jours-amendes à 80 francs avec sursis. En outre, le sursis a été révoqué pour une peine pécuniaire de 10 jours-amendes à 60 francs prononcée en 2021.

Une mystérieuse apparition de poules intrigue cette police suisse

L'automobiliste, âgé aujourd'hui de 27 ans, a été reconnu coupable de violation qualifiée et grave des règles de la circulation, de conduite en état d'incapacité, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de dommages qualifiés à la propriété.

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral a rejeté tous les griefs du recourant et confirmé la décision de la Cour suprême du canton d'Argovie. L'homme critiquait notamment la quotité de la peine. Pour les juges de Mon Repos, la sanction est adéquate, de même que la révocation du sursis antérieur.

Conduite incertaine

Les faits s'étaient déroulés en août 2022 à l'aube sur l'autoroute A1. La conduite incertaine de l'automobiliste avait attiré l'attention d'une patrouille de police. Celle-ci avait dépassé le véhicule et allumé le signal «Police – Veuillez nous suivre».

Le jeune homme avait obéi jusqu'à une aire de repos. Il était alors reparti plein gaz avec les policiers à ses trousses. La course-poursuite s'était terminée dans une impasse à proximité de la gare de Buchs (ZH).

L'automobiliste avait encore tenté de s'échapper et avait tamponné la voiture de police. Les policiers avaient alors constaté qu'il était fortement alcoolisé. Durant ses 10 minutes de course folle, il avait largement dépassé les limitations de vitesse, effectué de nombreuses manoeuvres interdites et brûlé 10 feux rouges. (sda/ats)

