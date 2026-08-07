Pistolet à la main, un homme a braqué une succursale bancaire fribourgeoise. Image: Police cantonale Fribourg

Braquage en Romandie: «La manière est choquante»

Un homme cagoulé et armé a braqué une banque à Farvagny (FR), avant de prendre la fuite avec plusieurs milliers de francs. Un choc pour le village. Le syndic réagit.

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C'est un petit village tranquille du canton de Fribourg, et pourtant. Ce vendredi, Farvagny, qui fait partie de la commune de Gibloux, a vu la succursale d'une banque locale devenir le théâtre de ce qu'on voit d'habitude au cinéma: un homme déguisé, cagoulé et armé qui braque l'établissement avec un pistolet pour repartir avec plusieurs milliers de francs.

Malgré le choc, les employés n'ont pas été maltraités. L'homme est en fuite et la police cantonale a lancé un appel à témoins, au 026 347 01 17.

«Je ne pensais pas que ça arriverait ici»

«C'est un choc», lâche au téléphone à watson le syndic de Gibloux, Julien Gremaud. «La manière de faire est elle aussi choquante. Les employés de la banque, ce sont des gens du coin. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés», confie le président du conseil communal.

«Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à Farvagny» Julien Gremaud, syndic

Julien Gremaud. Image: dr

D'autant que la commune n'a pas été épargnée, ces dernières années. Dans le village voisin de Rossens, deux attaques à l'explosif ont visé le même bancomat, de nuit, en 2022 et 2024.

Cette fois-ci, les faits ont eu lieu en plein jour. «On est un petit village, plutôt tranquille. De nombreuses personnes ignorent même qu'il y a une succursale bancaire ici. C'est manifestement quelqu'un qui s'est renseigné», estime le syndic.

Il n'en dira pas plus sur les évènements du jour. «La police mène son enquête», dit-il. Le syndic remercie d'ailleurs les forces de l'ordre, «qui ont agi très rapidement». Et maintenant? «Il s'agit de rester prudents, sans devenir paranoïaques.»