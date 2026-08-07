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Braquage à Farvagny (FR): le syndic réagit

Un individu en fuite après un brigandage à Farvagny (FR).
Pistolet à la main, un homme a braqué une succursale bancaire fribourgeoise.Image: Police cantonale Fribourg

Braquage en Romandie: «La manière est choquante»

Un homme cagoulé et armé a braqué une banque à Farvagny (FR), avant de prendre la fuite avec plusieurs milliers de francs. Un choc pour le village. Le syndic réagit.
07.08.2026, 17:2207.08.2026, 18:16
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

C'est un petit village tranquille du canton de Fribourg, et pourtant. Ce vendredi, Farvagny, qui fait partie de la commune de Gibloux, a vu la succursale d'une banque locale devenir le théâtre de ce qu'on voit d'habitude au cinéma: un homme déguisé, cagoulé et armé qui braque l'établissement avec un pistolet pour repartir avec plusieurs milliers de francs.

Braquage à Farvagny (FR): un homme armé s'évapore avec le butin

Malgré le choc, les employés n'ont pas été maltraités. L'homme est en fuite et la police cantonale a lancé un appel à témoins, au 026 347 01 17.

«Je ne pensais pas que ça arriverait ici»

«C'est un choc», lâche au téléphone à watson le syndic de Gibloux, Julien Gremaud. «La manière de faire est elle aussi choquante. Les employés de la banque, ce sont des gens du coin. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés», confie le président du conseil communal.

«Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à Farvagny»
Julien Gremaud, syndic
Julien Gremaud (PLR)
Julien Gremaud.Image: dr

D'autant que la commune n'a pas été épargnée, ces dernières années. Dans le village voisin de Rossens, deux attaques à l'explosif ont visé le même bancomat, de nuit, en 2022 et 2024.

Cette fois-ci, les faits ont eu lieu en plein jour. «On est un petit village, plutôt tranquille. De nombreuses personnes ignorent même qu'il y a une succursale bancaire ici. C'est manifestement quelqu'un qui s'est renseigné», estime le syndic.

Il n'en dira pas plus sur les évènements du jour. «La police mène son enquête», dit-il. Le syndic remercie d'ailleurs les forces de l'ordre, «qui ont agi très rapidement». Et maintenant? «Il s'agit de rester prudents, sans devenir paranoïaques.»

«Espérons qu'on ne vive plus ça ici»
Julien Gremaud, syndic
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Braquage à Farvagny (FR): un homme armé s'évapore avec le butin
Un homme armé et déguisé en ouvrier a braqué une banque à Farvagny vendredi après-midi, s'enfuyant avec plusieurs milliers de francs sans faire de blessés. La police cantonale de Fribourg lance un appel à témoins.
Il aura suffi de quelques minutes, vendredi peu avant 14 heures, pour que le calme d'une agence bancaire de Farvagny bascule dans la peur. Un homme, le visage dissimulé sous une cagoule noire, a fait irruption dans l'établissement et braqué son arme sur une employée. Sous la menace, plusieurs milliers de francs ont changé de mains. L'individu s'est ensuite volatilisé, disparaissant dans une direction encore inconnue, laissant derrière lui des témoins fort heureusement indemnes.
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